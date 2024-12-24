Гражданская оборона информирует

В целях обеспечения дополнительных мер безопасности при проведении новогодних праздников с 23.12.2024 года по 31.12.2025 года вводится запрет в границах муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» на использование (применение) гражданами и организациями пиротехнических изделий второго и третьего классов пожарной опасности. Ко второму классу относятся петарды, пневматические хлопушки, фейерверки, которые при взрыве разлетаются на осколки и обладают взрывной волной с радиусом опасной зоны до пяти метров. К третьему классу относятся такие изделия, как фестивальные шары, высотные ракеты и салютные батареи с радиусом зоны поражения до 20 метров.

Граждане, берегите свои глаза, пальцы и не пренебрегайте здоровьем своих детей.

МКУ ГО и ЧС г.Сафоново