губернатор Василий Анохин назвал главным приоритетом нового областного бюджета – выполнение всех обязательств Правительства региона перед смолянами

Смоленская областная Дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период. В итоговом варианте главного финансового документа учли финансовую помощь федерального центра. Благодаря этому доходы увеличились с 71,6 млрд руб. до 82,6 млрд руб.

Василий Николаевич Анохин коротко рассказал о ключевых параметрах принятого закона:

– Главный приоритет областного бюджета – это социальная сфера и выполнение всех обязательств Правительства региона перед смолянами. Более 60% расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования и системы социальной защиты. Продолжим обновлять и строить школы, детские сады, больницы и другие учреждения, расширять меры поддержки участников СВО и их семей, уязвимых групп населения, детства и материнства. Не менее важная задача – это поэтапное повышение зарплат работников региональных и муниципальных учреждений. Направим на эти цели из разных программ и проектов более 22 млрд руб. Еще один вектор, предусмотренный бюджетом, – это создание современной дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и экономики области. Продолжим обновлять и строить дороги, мосты, коммунальные объекты, поддерживать создание новых производств и предприятий.

Конечная цель бюджета – повышение качества жизни смолян. Принятый финансовый документ в полной мере позволит нам продолжить работу в этом направлении. При его составлении были учтены пожелания, высказанные в ходе поездок по районам, а также самые острые запросы жителей региона в социальных сетях. Благодарю наших депутатов во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку! Будем и дальше вместе развивать нашу область.

