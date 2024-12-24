Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина





Прямая линия Президента



«Безусловно, главное событие – это Прямая линия Президента «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства, отвечая на вопросы жителей страны и журналистов, не только говорил об итогах, но и расставил акценты по самым разным темам стратегического развития страны и регионов. Считаем это руководством к дальнейшим действиям – уже приступили к отработке обращений смолян, и не одно не оставим без внимания и решения», — прокомментировал губернатор Василий Анохин.

Итоговое заседание Госсовета РФ



На прошлой неделе Василий Анохин принял участие в работе Государственного Совета под руководством Президента. «Подробно говорили о том, что удалось сделать в Год семьи, а также о предстоящих задачах. В новый год войдём с новыми национальными проектами. Особое внимание – созданию условий для перелома демографической ситуации, обеспечению устойчивого роста экономики и расширению производственного потенциала. Поддержка участников СВО и их семей остаётся в числе ключевых государственных приоритетов», — отметил губернатор.

Также на заседании Госсовета Президент предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Василий Анохин считает, что эта инициатива не только в полной мере отвечает современным реалиям, но и подчёркивает то, что патриотизм всегда был и остаётся стержнем исторической памяти и генетическим кодом российского народа.

«Смоляне знают об этом не понаслышке, ведь через нашу древнюю героическую землю на протяжении веков пролегали пути многочисленных вражеских нашествий. Агрессоры приносили страдания и разруху, но вместе с тем укрепляли в людях веру и силу духа, жажду жизни и стремление к свободе. Мы очень бережно относимся к памяти о защитниках Отечества всех времён, на их примерах воспитываем юных смолян, чтобы бережно, но строго сохранять связь поколений. Ведь в ней – богатство и сила России».

Расширяем международное сотрудничество

На прошлой неделе губернатор Василий Анохин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбеком Боконтаевым. Стороны обсудили вопросы укрепления партнерских отношений.

Активно растёт товарооборот между Смоленской областью и Кыргызстаном. За 9 минувших месяцев его объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $30 млн.

«Наши предприятия активно экспортируют в страну пищевую и сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и др. Для дальнейшего развития экономического сотрудничества договорились организовать взаимные бизнес-миссии. Уверен, встреча с Послом станет мощным импульсом для дальнейшего выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений с Кыргызской Республикой», — сказал Василий Анохин.

Социальный вектор расходов остаётся ведущим приоритетом



Смоленская областная Дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период. Доходы утвердили в сумме 82-х млрд 600 млн рублей. За счёт дополнительных федеральных средств это на 11 млрд рублей больше, чем при первом чтении.

Главный приоритет областного бюджета – это социальная сфера и выполнение всех обязательств Правительства региона перед смолянами, особо отметил губернатор. Более 60% расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования и системы социальной защиты. Продолжится обновление и строительство школ, детских садов, больниц и других учреждений, расширятся меры поддержки участников СВО и их семей, уязвимых групп населения, детства и материнства.

Не менее важная задача – это поэтапное повышение зарплат работников региональных и муниципальных учреждений. На эти цели из разных программ и проектов будет направлено более 22 млрд руб. Еще один вектор, предусмотренный бюджетом – создание современной дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и экономики области. Это обновление и строительство дорог, мостов, коммунальных объектов.

«Конечная цель бюджета – повышение качества жизни смолян. Принятый финансовый документ в полной мере позволит нам продолжить работу в этом направлении. При его составлении были учтены пожелания, высказанные в ходе поездок по районам, а также самые острые запросы жителей региона в социальных сетях».

Развитие адаптивного спорта



На прошлой неделе губернатор Василий Анохин встретился с новым руководителем регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Алексеем Бозняковым.

В центре обсуждения — развитие адаптивного спорта. Алексей прекрасно разбирается в теме и сам активно занимается бегом на протезах и баскетболом на колясках. Договорились активнее строить специальные физкультурные площадки для смолян с ОВЗ по всей области. Так, в 2026 году будет проведена реконструкция ФОКа в Смоленске, где создадут все условия для людей с инвалидностью. Для поддержки смоленского общества инвалидов будет закуплен и передан специально оборудованный автобус для перевозки маломобильных членов организации на спортивные и культурные мероприятия, реабилитационные занятия.

«Благодарю Алексея Геннадьевича за активность в столь важном для области направлении работы! Договорились, что весной вместе примем участие в одном из больших региональных забегов».

Также стороны обсудили вопросы формирования доступной среды в населённых пунктах области и реабилитации участников специальной военной операции.

За многолетний добросовестный труд



Губернатор вручил знаки отличия «Почётный работник здравоохранения Смоленской области» 6 врачам, 1 медсестре и 1 акушерке. Все они – выдающиеся профессионалы и ветераны отрасли, которые своим многолетним трудом внесли большой вклад в дело сохранения здоровья смолян.

«Здравоохранение – первый приоритет для нашей команды. Все вопросы, связанные с развитием отрасли, держу на личном контроле», — подчеркнул он. В этом году капитально отремонтировали 19 учреждений, открыли новую поликлинику в Королёвке, ведётся строительство новых корпусов онкологического диспансера и детской областной больницы, пристройки поликлиники №6. На дооснащение медицинских организаций в регионе направлено почти 1 млрд руб. и приобретено более 300 единиц нового и современного оборудования. Благодаря поддержке Президента России начнется масштабное обновление Смоленской областной клинической психиатрической больницы в следующем году.

Новое место притяжения молодежи



В рамках всероссийской программы «Регион для молодых» нацпроекта «Образование», которые реализуются по поручению Президента России, открыли в Смоленске молодежный центр «Пушкинский». Это – новое современное и креативное пространство, которое станет ещё одним местом притяжения для активных ребят. Здесь можно собираться и работать совместно, проводить мероприятия, находить единомышленников и друзей, а также получить поддержку и ресурсы для собственного развития, воплощения своих идей и инициатив в жизнь. Для молодых людей там доступно множество функциональных зон – творческие студии и мастерские, медиацентр, проектная лаборатория, коворкинг, зал-лекторий и др.

Ход конем



Вместе с сенатором Российской Федерации, знаменитым гроссмейстером Сергеем Карякиным Василий Анохин открыл обновлённую Областную детскую спортивную школу по шахматам, подтвердив мартовские договоренности.

Новая школа – опорная организация для сети шахматных клубов, состоящей на текущем этапе из 15 отделений в разных муниципалитетах. Её особенность – в обучении интеллектуальной игре по чемпионским методикам Сергея Александровича. До конца года откроется ещё два филиала, а затем процесс продолжится и в остальных районах области. Сейчас спортивное сообщество объединяет более 450 детей в регионе – это почти 1/4 от числа всех смолян, регулярно занимающихся шахматами.

«Для дальнейшего развития комплекса секций будем активнее поддерживать работающих и привлекать новых тренеров, в том числе и по программе «Земский тренер», — добавил Василий Анохин.

Год семьи завершен, но работа продолжится



В областном центре торжественно подвели итоги Года семьи, объявленного Президентом.

«Благодаря решениям и стратегическим инициативам Главы государства система работы по поддержке семьи, материнства и детства, укреплению семейных ценностей вышла по всей стране и в нашей области на новый уровень, получила мощный импульс для дальнейшего развития».

В области реализуется множество мероприятий по поддержке семей с детьми. На эти цели в 2024 году направлено более 22 млрд рублей. В следующем году будут введены новые меры поддержки и начнется реализация национального проекта «Семья». Также с 1 января при рождении малышей будут вручаться подарочные комплекты с детскими вещами. Кроме того, с 450 тыс. руб. до 1 млн руб. увеличена выплата семьям на погашение ипотеки, где родился третий ребенок или последующие дети.

В ходе торжественного мероприятия Василий Анохин наградил 15 семей. Пять из них – это победители регионального этапа Всероссийской «Семьи года». Другие пять стали лучшими в X областном фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты».

Свои награды получили 5 семей участников СВО, которые принимали активное участие во всероссийском проекте «Наша семья — наша Победа!» по продвижению семейных ценностей.

«Уходящий Год семьи дал старт новому этапу семейной и демографической политики в России и нашем регионе. Теперь нам предстоит закрепить достигнутое и двигаться вперёд», — сказал губернатор.

Сохранение истории – наша обязанность



Василий Анохин провёл первое заседание Попечительского Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Будем консолидировать на его площадке усилия общественности, власти, учёных и практиков, направленные на сохранение исторической памяти, историко-культурного наследия страны и региона, укрепление связи поколений и развитие исторического просвещения».

Тема гражданского и военно-патриотического воспитания стала центральной и в работе 8-го Съезда патриотов Смоленщины. В числе ведущих направлений – включение в эту работу участников СВО, развитие добровольчества, подготовка и проведение празднования 80-летия Великой Победы. «Держим равнение на наших дорогих ветеранов, которые, несмотря на почтенный возраст, остаются в строю и показывают пример того, как нужно служить Отечеству», — подчеркнул губернатор.

На съезде медаль «Патриот Смоленщины» была вручена ветерану Великой Отечественной войны Виктору Васильевичу Якунину. Он ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Служил командиром зенитного орудия и участвовал в Вяземской операции, освобождении Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в Варшаве. В этом году Виктору Васильевичу исполнилось 98 лет, но, несмотря на почтенный возраст, продолжает общественную работу в Смоленском городском совете ветеранов, регулярно встречается с бойцами СВО и школьниками. Областной награды удостоен и руководитель поискового отряда «Хослав» Андрей Алексеевич Волоцуев.

Мечты детей должны сбываться



«Шесть лет у нас в стране проводится замечательная добрая акция «Ёлка желаний». Всегда принимаю в ней участие. С большим удовольствием выполню ещё несколько новогодних пожеланий и сам выберу подарки для ребят. Ко мне присоединились члены команды и ещё много неравнодушных смолян. Приглашаю и вас, друзья, стать новогодними волшебниками», — сказал Василий Анохин.

Татьяна Напреева