Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Время героев»



Более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы «Время героев». Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Накануне в ходе встречи с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО, президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.

Путин отметил, что для военнослужащих максимально простые условия для участия в конкурсе. Он уточнил, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие тоже могли отправить заявку.

«В первом потоке из 83 человек — ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества. У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», — сказал глава государства.

На сегодня уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

Какие меры по интеграции участников СВО в общественно-политическую жизнь проводятся в вашем регионе? Каким образом, на ваш взгляд, следует использовать качества героев СВО в мирной жизни? Есть ли в вашем регионе примеры деятельности вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих? Насколько эффективен, на ваш взгляд, конкурс «Время героев» в реализации поставленных задач?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС



3 апреля 2024 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал данного фонда был создан и в Смоленской области. Сейчас Фонд «Защитники Отечества» и совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко реализуют проект СВОИРОДНЫЕ.РФ. Он направлен на психологическую и социальную помощь участникам СВО и их близким.

Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

Специалисты фонда «Защитники Отечества» подготовили максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.

На платформе собрана база знаний по различным направлениям – от психологической помощи до финансовой грамотности. В команду проекта вошли доктора медицинских наук, психологи и психиатры, эксперты по карьере, социальной, страховой и юридической поддержке. Подобного рода поддержка необходима как ветеранам и участникам современной военной операции, так и членам их семьи.

Как сказала во время своего обращений губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин, достижение целей специальной военной операции, которые поставил Президент – наша общая задача. Здесь, в тылу, еще и наш гражданский долг, и мы обязаны выполнять его достойно и профессионально.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог



В конце ноября 2024 г. состоялась пресс-конференция губернатора Смоленской области – Василия Николаевича Анохина, на которой он много внимания уделил участникам специальной военной операции и помощи военнослужащим со стороны властей и жителей региона.

«Реализуя стратегические инициативы Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительство России подготовило изменения в законодательство, которые позволят сохранять рабочие места участников СВО за ними на весь период прохождения военной службы по контракту. Такая мера позволит нашим защитникам по окончании контракта не тратить время на поиск нового места для трудоустройства и сразу вернуться на прежнюю работу. Полностью поддерживаем данную инициативу, ведь регион в этом крайне заинтересован. Наши герои рискуют здоровьем и жизнью на поле боя, защищая свой дом и своих детей, близких людей и землю – всё то, что называется Родиной. Они исполняют воинский долг честно и добросовестно. Это заслуживает не только самого глубокого уважения и признания, но и гарантированной защиты их прав и законных интересов», – сказал Василий Николаевич Анохин.

В октябре 2022 года заработала «горячая линия», организованная на базе МФЦ Промышленного района. На неё поступало очень много вопросов в связи с проведением мобилизации, и к работе с обращениями были привлечены специалисты различных органов власти. Деятельность по взаимодействию с семьями участников СВО активно ведётся и в районах.

В целях поддержки членов семей участников специальной военной операции установлены 15 дополнительных мер социальной поддержки.

Вот некоторые из них — обеспечение бесплатными горячими завтраками учащихся 5-11-х классов, назначение государственной социальной стипендии студентам-очникам, освобождение от платы за присмотр и уход за дошкольниками.

Ещё одна мера поддержки — это отдых и оздоровление детей. В категорию «трудная жизненная ситуация» подкатегорию «ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи» включены дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО. Данная мера позволяет детям участников СВО получать путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления бесплатно.

В Смоленской области предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей, при тяжёлом ранении — 700 тысяч рублей. 21 февраля 2023 года мы убрали однократность выплаты, и сейчас наши защитники, в случае получения повторного ранения, могут получить единовременную выплату неоднократно.

Кроме того, 5 апреля 2024 г. было внесено ещё одно изменение. Не все ранения имеют степень тяжести, поэтому было принято решение предусмотреть выплату в размере 300 тысяч рублей за ранение, не входящее в перечень увечий. Такое ранение подтверждается не заключением военно-врачебной комиссии, а справкой военной медицинской организации.

С 9 января 2023 года заработал Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Пригородная. 4. Операторы принимают все обращения, они заносятся в базу и каждый звонок отрабатывается. Сотрудники Центра оказывают помощь в решении вопросов юридического и психологического характера, в направлении на реабилитацию, в сборе документов на предоставление различных мер социальной поддержки. К каждому обратившемуся применяется индивидуальный подход. В случае необходимости сотрудники Центра делают запросы, подключают военные комиссариаты, обращаются в военную прокуратуру. У Центра есть своя страница в социальной сети Вконтакте, готовится к открытию официальный сайт. За каждой семьёй участника СВО закрепляется социальный куратор.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина была запущена цифровая платформа патронажа «Zа Добро». Во всех муниципальных районах были назначены социальные кураторы — из расчёта 1 куратор на 100 семей. Социальный куратор сопровождает семью, информирует о мерах социальной поддержки, о проводимых мероприятиях, оказывает помощь в решении возникающих вопросов. Для этого в чате сервиса в телеграм-канале есть кнопка для связи с социальным куратором. При этом связь с членами семьи происходит в закрытом режиме индивидуально и на регулярной основе. Если семья ещё не включена в чат, необходимо связаться с сотрудниками Центра, которые сделают это.

На территории Смоленской области активно внедряются нефинансовые меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции. В частности, предоставление льгот в различных организациях. Разрабатывается социальная карта «Zа Добро», которая позволит семьям участников спецоперации бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия, разработана гибкая система скидок на посещение секций и кружков данной направленности.

3 апреля 2024 г. Президент РФ подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“». Такой филиал был создан и в Смоленской области, для тех, кто прибыл из зоны СВО, получил увечья и нуждается в помощи и поддержке, а также для членов семей таких участников СВО.

Со слов губернатора Смоленской области, достижение целей специальной военной операции, которые поставил Президент – наша общая задача. Здесь, в тылу, еще и наш гражданский долг, и мы обязаны выполнять его достойно и профессионально.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



После начала специальной военной операции стало очевидным, что российская элита нуждается в трансформации. Часть элиты, ориентированная на Запад, покинула Россию, сделав выбор в пользу тех стран, где у них проживают семьи, учатся дети, куда выведены их капиталы, где расположен центр их интересов. Такой выбор сделали некоторые известные деятели культуры, политики, бизнесмены, бывшие видные государственные деятели. Поэтому встал вопрос о том, чтобы российская элита стала более патриотически ориентирована и была консолидирована вокруг защиты российских интересов в сложное время.

Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на новую кадровую программу «Время героев». Президент РФ рассказал, что идея запуска проекта пришла к нему в ходе встречи со студентами — участниками СВО.

В настоящее время на программу идёт уже второй поток набора. Оператором проекта является Высшая школа государственного управления РАНХиГС — это ведущий образовательный центр, занимающийся подготовкой пополнения российской управленческой элиты; в рамках проекта “Школа губернаторов” и “Школа мэров” там подготовлено больше количество высших должностных лиц исполнительных органов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

Выпускники первого потока программы “Время героев” уже получили новые назначения. Например, на встрече президента в июне 2024 года с участниками программы “Время героев” президент обратил внимание на Евгения Первышова, являвшегося участником спецоперации, а ранее работавшим в должности мэра Краснодара, и отметил, что у него будет предложение о работе для бывшего мэра. 4 ноября 2024 года Первышов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области. Данный пример показывает, что конкурс “Время героев” может быть эффективным инструментом отбора управленческих кадров.

Очень важно, что приём документов в настоящее время упрощён, и на второй поток приём документов возможен не только через интернет, но и по почте. Это важно для действующих военнослужащих, желающих принять участие в конкурсе и не всегда имеющих доступ к интернету в силу специфики исполняемых ими задач. Хотелось бы, впрочем, отметить, что, по данным газеты “Ведомости” в первом потоке программы из 44 000 заявок были одобрены только 83. Это может говорить о том, что отбор анкет является чрезмерно жёстким, и в рамках второго потока нужно сделать критерии отбора более гибкими для допуска к отбору большего числа кандидатов с хорошим уровнем подготовки.

Вместе с тем, полагаю, что вернувшимся из зоны СВО ветеранам боевых действий не всегда могут быть интересны предложения о работе в органах местного самоуправления и на государственной службе в связи с низким уровнем зарплатных предложений. Нужно шире предлагать им возможности занять хорошие, в том числе управленческие должности на предприятиях, в частном секторе, а также предоставлять возможности для открытия своего дела. В связи с этим в Смоленской области запущена программа “Первый старт” для помощи людям, которые хотят открыть или расширить своё дело, программа была расширена для возможности участия в ней ветеранов СВО. Участники СВО из Холм-Жирковского и Рославльского районов Смоленской области приняли участие в программе, вложив средства соответственно в проект по шиномонтажному сервису и в бизнес-проект супруги по косметологии.

Происходят назначения ветеранов СВО и в органы публичной власти Смоленской области. Так, например, куратором направлений военно-патриотического воспитания молодёжи, взаимодействия с организацией ветеранов и с участниками СВО, поискового движения и увековечения памяти защитников Отечества в администрации Руднянского района стал кадровый офицер Владимир Степаненко. А председателем Ярцевского Окружного совета депутатов I созыва стал участник СВО Григорий Кравцов.

Следует отметить, что практика развития кадровых лифтов для пополнения российской элиты включает в себя и другие проекты. Помимо программы “Время героев” запущен и проект “Лидеры России. Политика” для кастинга потенциальных кандидатов в депутаты на федеральном и региональном уровне. В числе наставников проекта значатся представители всех пяти российских парламентских партий. Очень важно, чтобы проект был надпартийным для вовлечения в него представителей различных политических сил для отбора перспективных кандидатов в депутаты, которые могут принести много пользы гражданам и стране на ниве законотворческой деятельности.