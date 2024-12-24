Участники СВО активно принимают участие в работе политических партий



«В субботу, 14 декабря, состоялся очередной съезд «Единой России”.

«Единая Россия» задает тренды политической жизни. Многие участники спецоперации избрались от партии депутатами разного уровня – по итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 человек стали депутатами.

Политические партии все активнее используют опыт и личные качества участников СВО. Это очень важно при проведении ротации в партийных органах. Партии работают на консолидацию общества и выдвигают новые элиты, нацеленные на служение стране. Участники СВО активно включены в реализацию различных общественных проектов и вполне логично, что политические партии это ценят.

Как вы оцениваете роль политических партий в вашем регионе? Какие тренды партийной жизни могли бы вы отметить? Что, на ваш взгляд, необходимо улучшить в работе региональных и первичных отделений?

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.



2024 год был насушенный на избирательные компании различных уровней. Но впереди не менее оживленная работы – осенью 2026 г. в стране намечаются выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Уже сейчас парламентские партии активизируются и проводят различные съезды и собрания активистов, собирая своих сторонников. Не остаются в стороне и региональные отделения политических партий Смоленской области.

В начале декабря 2024 г. в Москве проходил Всероссийский слет молодежи, проводимый политической партией «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Среди участников из 29 регионов стран, были и ребята из Смоленской области. Уже сейчас партия готовит активных сторонников для участия в избирательной компании 2026 г., стремясь побороться за места в Государственную Думу Российской Федерации.

Либерально-демократическая партия России в эти дни празднует свое 35-летие. В Москве на ВДНХ, проходит выставка «ЛДПР: 35 лет с народом» посвященная юбилею ЛДПР. 12 декабря 2024 г. лидеры и активисты ЛДПР установила рекорд по количеству принятых членов в партию за один день — это событие будет внесено в Книге рекордов России! Среди новых членов были и представители Смоленской области.

Региональное отделение политической партии «Единая Россия» продолжает активную деятельность, вовлекая молодых людей в свои ряды. Так со слов руководителя регионального штаба МГЕР, депутата облдумы Егора Цыганова: «Молодая Гвардия сегодня – это организация, работающая на благо страны. В Смоленской области насчитывается более 1500 активистов и сторонников Гвардии». Председатель партии Дмитрий Медведев в своем выступлении подчеркнул, что «Молодая Гвардия Единой России» обладает значимым потенциалом — организация насчитывает более 170 тысяч юношей и девушек по всей стране».

Прочие политические силы, представленные на территории Смоленской области – еще не активизировались, но предполагается что к весне следующего года они также станут больше уделять внимания своей политической программе и вести активную работу с населением, в том числе и с молодежью, привлекая в свои ряды и призывая поддерживать на грядущих выборах.

Что касается ответа на вопрос улучшений в работе региональных и первичных отделений? То хотелось бы отметить, что нужны реальные дела политических партий, не только в преддверии избирательных компаний. Под час деятельность региональных отделений превращается в своеобразные кулуарные полулегальные полузакрытые клубы, о деятельности которых мало известно. Хочется больше информированности со стороны данных отделений о их существовании и активности.



Понажев Юрий Олегович

Юрист



Показательны результаты опроса экспертов, проводящегося в рамках Экспертного клуба о том, в каких сферах, по мнению экспертов, наиболее востребовано применение искусственного интеллекта. Кто-то отметил информационные технологии, медицину, сферу государственного управления, кто-то — образование и социальные сервисы, ряд экспертов критически к нему отнеслись и посчитали, что его применение должно быть ограниченным. Но никто из экспертов на данный момент не высказался в пользу применения искусственного интеллекта в сфере политических технологий. Это говорит о том, что сфера политических коммуникаций, формирования воли избирателей, разработка политических платформ должна быть прерогативой не искусственного, а человеческого разума. Люди, а не роботы должны определять вектор развития страны и политический курс. А актуализация политической воли народа в современном мире происоходит именно через политические партии, роль которых для развития общества сложно переоценить.

В настоящее время Россия проходит через непростой период своего развития в связи с горячим прокси-конфликтом с Западом, который опосредованно ведётся на Украине, а также в связи с введением значительного числа экономических санкций против России. Поэтому стала очевидна необходимость активной интеграции патриотически настроенных активных граждан в строительство политической системы. Участники специальной военной операции доказали свою преданность присяге и могут активно участвовать в политике, однако для этого им необходима дополнительная подготовка в данной сфере. Для отбора перспективных лидеров из числа участников СВО создан конкурс “Время героев”, но именно политические партии могут стать для них массовым трамплином в политику.

Региональные отделения политической партий Смоленской области не остаются равнодушными и участвуют в работе по помощи военнослужащим и пострадавшим гражданам в результате военных действий. Смоленское областное отделение КПРФ постоянно осуществляет сбор необходимой гуманитарной помощи мобилизованным воинам, передаёт гуманитарную помощь пострадавшим от событий в Курской области. Коммунисты из Ершичского района участвуют в изготовлении маскировочных сетей; кто-то передаёт в зону боевых действий мёд из личной пасеки, кто-то — мотоциклы. Депутат Смоленской областной Думы от “Единой России” Егор Цыганов подписал контракт и добровольцем отправится на военную службу в зону спецоперации. ЛДПР и “Справедливая Россия” регулярно проводят сбор гуманитарной помощи, которая направляется в зону СВО.

В целом в Смоленской области из парламентских партий наиболее видна деятельность трёх партий, представленных в Смоленской областной Думе — “Единой России”, КПРФ и ЛДПР. “Справедливая Россия” и Партия пенсионеров представлены в муниципальных советах, в том числе в Смоленском городском совете, и их активность также заметна. По результатам муниципальных выборов в октябре 2024 года успех получили ряд самовыдвиженцев. Характерно, что правые партии не находят существенной поддержки у смолян — ни “Новые люди”, ни “Яблоко”, ни иные правые партии не имеют никакого представительства на муниципальном уровне. Деятельность “Новых людей” заметна в период избирательных кампаний, но не находит достаточной поддержки у избирателей, чтобы их кандидаты были избраны в представительные органы власти. В прошлом Смоленская область была частью “красного пояса” — можно вспомнить 1996 год, когда большинство смолян отдало предпочтение на президентских выборах Геннадию Зюганову, и 1998 год, когда на выборах главы администрации Смоленской области победил кандидат от КПРФ Александр Прохоров. В настоящее время в области доминирует “Единая Россия”, однако запрос граждан на социальную, а не рыночную повестку находит своё выражение в том, что представители левых партий получают представительство в депутатском корпусе, а представители правых не имеют такого представительства. В этой связи было бы интересно посмотреть, сохранится ли такая картина по итогам выборов в Смоленский городской совет в сентябре 2025 года. Многое будет зависеть от того, по какой избирательной системе пройдут выборы.

Для повышения мотивации партийных активистов партии должны иметь возможность свободно проводить уличные партийные мероприятия и распространять агитацию, участвовать в выборах различных уровней по партийным спискам, выдвигать своих кандидатов на прямых выборах глав муниципалитетов, проводить местные референдумы. Тогда деятельность политических партий активизируется, в рамках избирательной борьбы найдут свою путёвку в жизнь инициативы, которые будут успешно работать на благо избирателей. Очень важно совершенствование избирательного законодательства с целью обеспечения интересов всех участников избирательного процесса, реальной подконтрольности процесса голосования партийному и общественному контролю.

Партии вправе самостоятельно регулировать деятельность региональных и первичных отделений; видимо, данный вопрос должен быть в меньшей степени подвержен законодательному регулированию, а в большей — регулированию в рамках уставов политических партий. Количество первичных отделений должно быть адекватно численности членов партии в данной местности; партии должны ориентироваться на привлечение новых кадров, но в то же время поддерживать дисциплину в своих рядах, здесь они должны самостоятельно искать необходимый баланс. Перспективные члены партии должны иметь возможность продвижения по партийной лестнице. Политическая система России уже сконструирована, но она не должна “бронзоветь”, а должна совершенствоваться с учётом современных реалий; она должна быть готова вобрать в себя лучшее из числа предложений, представленных партийными активистами. Должна быть обратная связь партий и избирателей; вместо погони за процентами на выборах партии должны искать и предлагать пути решения реальных проблем избирателей — например, резкого роста цен на бензин, стоимость муниципального транспорта, продукты питания, удорожания кредита для предприятий. Тогда в рамках партийной борьбы избиратели сделают выбор в пользу тех политических сил, которые предложат адекватные пути решения этих проблем, и такая обратная связь политической системы будет работать на благо избирателей.

Конец года — время подведения политически итогов. “Единая Россия” провела свой съезд, на котором председатель партии Дмитрий Медведев не исключил, что в составе России могут появиться новые регионы. ЛДПР провела свой съезд, отпраздновав 35-летие создания партии, которая в 1989 году создавалась ещё как ЛДПСС. КПРФ плаинует провести пресс-конференцию, направленную на подведение итогов года и постановке задач на 2025 год. “Справедливая Россия” и “Новые люди” ищут новые подходы к партийной деятельности с целью обеспечения прохождения ими проходного барьера на выборах в Государственную Думу 2026 года. А единый день голосования в сентябре 2025 года станет генеральной репитицией выборов в Государственную Думу и проверкой сил и расстановки партий в политической системе накануне начала думской избирательной кампании.