Владимир Путин подвел итоги года



Президент России Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии с гражданами и большой пресс-конференцию с журналистами.

Глава государства отметил, что с экономикой в целом ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что». Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но «заснуть» на этом показателе нельзя, заявил президент. Комментируя ситуацию с инфляцией, Путин отметил, что доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса.

Президент заявил, что знает о росте цен на масло в ряде регионов, рост примерно 33-34%. Одной из причин роста цен на продукты питания, считает президент, стало то, что «просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление». Потребление мяса в России выросло в два раза, этот показатель составляет до порядка 80 кг на человека, в то время как в мире он около 42 кг.

Также среди объективных причин роста цен — объем урожая и рост мировых цен на некоторые продукты, подчеркнул Путин. Кроме того, к увеличению цен привели и антироссийские санкции.

Президент заявил, что нельзя загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция на Украине. «Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. И мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции», — отметил глава государства.

Путин назвал участников программы «Время героев» замечательными ребятами. «Промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята», — сказал он.

Президент настаивает, что органы власти и штаб-квартиры крупных компаний следует переводить в различные регионы, хотя процесс этот сложный. «Я считаю, что это очень правильно некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает развитие», — сказал он.

Путин пояснил, что такой переезд из столицы «дает толчок в развитии» другим городам. «Мы будем это делать», — заверил президент, признав при этом, что «процесс сложный».

Президент призвал глав регионов России начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии. «Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это же хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», — сказал он.

Путин назвал безобразием политику банков, которые постоянно меняют условия выдачи семейной ипотеки, из-за чего молодые семьи не могут воспользоваться этой льготой. Он заверил, что никаких лимитов по программе не будет.

Как вы оцениваете итоги года, подведенные президентом? Что из услышанного наиболее актуально для вашего региона? О чем бы вы спросили главу государства, если бы у вас была такая возможность?

Иванов Александр Михайлович

Доцент, кандидат исторических наук



Во время своего выступления Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделил много внимания вопросам специальной военной операции, и поддержке военнослужащих и членов семей. Но как известно все войны рано или поздно заканчиваются, а вопросы трудоустройства и адаптации участников боевых действий востребованы.

Президент Владимир Путин подчеркнул важность программы Президентской академии «Время героев» отметил, что на первый этап поступило 43 тысячи заявок, из которых отобрали 83 человека. Главным критерием отбора данной программы: образование и опыт административной работы. В Смоленске еще летом 2024 года был открыт пункт дистанционной оценки образовательной программы «Время героев». Занятия проводились онлайн на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Смоленском филиале.

В данный момент идет отбор на второй этап, срок программы продлен до 2025 года. Эта программа важна и востребована, это своеобразный социальный лифт, школа жизни, позволяющая подготовить вытребованные кадры. Можно сравнить со школой красных командиров и тех солдат и офицеров, которые прошли горнило войны, и стали опорой для восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. Так и сейчас стране нужны квалифицированные образованные кадры, умеющие руководить и готовые отвечать за свои действия.

Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин выполняя поручение президента России в своем телеграм-канале сказал, что в Смоленской области запустят аналог программы «Время героев», чтобы твердость, мужество и лидерские качества бойцов содействовали в решении задач по развитию региона. Смоленские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, так же получили возможность пройти тестирование в рамках программы развития «Время героев». Программа направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.



Во время своего выступления Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделял много внимания вопросам демографии и рождаемости. Сказав слова, которые уже сегодня стали крылатыми и вошли в собрание цитат Президента страны: «призвав губернаторов начинать и заканчивать день вопросами демографии». В год Семьи, проблема рождаемости стоит остро как в стране, так и в Смоленской области, так если проанализировать статистический отчет предполагаемой численности населения Российской Федерации до 2045 г. и взять данные по Смоленской области можно выделил следующее. Численность населения Смоленская область на 2024 г. — 863,3 тысяч человек; по данным прогноза численность с каждый год будет уменьшаться на 10 тысяч человек и к 2045 г. составит – 679 тысяч человек. Современная численность мужчин по Смоленской области в 2024 г. составляет — 389,8 тысяч человек, в 2045 г. – же составит 308,9 тысяч человек, численность женщин в 2024 г. — 473,5 тысяч человек; в 2045 г. – 370,1 тысяч человек. По данным статистического отчета соотношение мужчин и женщин на 1000 мужчин в 2024 г. приходится 1215 женщин; в 2046 г. будет приходится – 1198 женщин, что в свою очередь говорит об уменьшении мужского населения региона. Численность населения в возрасте моложе трудоспособного по Смоленской области на 2024 г. – 134,3 тысяч человек; 2045 г. – 84,1 тысяч человек. Численность населения в трудоспособном возрасте по Смоленской области в 2024 г. – 495,1 тысяч человек, в 2045 г. – 390,5 тысяч человек. Численность населения в возрасте старше трудоспособного по Смоленской области в 2024 г. – 233,9 тысяч человек; в 2045 г. – 204,4 тысяч человек. Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте по Смоленской области составляет на 2024 г. – 491,9 тысяч человек; в 2045 г. – 394,8 тысяч человек. Коэффициент демографической нагрузки по Смоленской области на 2024 г. – 743; в 2045 г. – 738. Все эти данные говорят о сокращении численности населения как трудоспособного возраста, так и оттоке молодого населения из региона. Структура населения неизбежно меняется – растёт доля нетрудоспособного населения. Если демографическая ситуация не изменится, то, по расчётам специалистов, страну ждёт дальнейшее увеличение демографической нагрузки до 1000 нетрудоспособных (несовершеннолетних и пенсионеров) на 1000 трудоспособных к 2045 году. Не трудно себе представить связанные с демографическим кризисом качественные изменения социальной структуры общества и объемы недополученного национального дохода в результате сокращения трудового потенциала страны. Число родившихся по Смоленской области в 2024 г. – 4,8 тысяч человек, в 2045 г. 5,0 тысяч человек, что говорит о постепенном увеличении рождаемости и восстановлении ее численности за счет естественных причин. Число умерших по Смоленской области в 2024 г. составляет 14,6 тысяч человек; в 2045 г. составит 12,0 тысяч. Естественный прирост по Смоленской области в 2024 г. составляет 9,8; а в 2045 г. – 7,0. Общий коэффициент рождаемости по Смоленской области в 2024 г. — 5,8; в 2045 г. – 7,3. Общий коэффициент смертности по Смоленской области в 2024 – 17,1; в 2045 г. – 17,6. Общий коэффициент естественного прироста по Смоленской области в 2024 г. – 11,3; в 2045 г. – 10,3. Суммарный коэффициент рождаемости по Смоленской области в 2024 г. – 1,008; в 2045 г. – 1,276. Такое резкое падение рождаемости сложилось из-за того, что сейчас вступили в детородный возраст те, кто родился после распада Советского Союза, в 1993 году и позже. То есть как раз в те годы, когда наблюдались наименьшие показатели рождаемости. Они должны заменить более многочисленное поколение 1980 годов. Благополучные восьмидесятые в Советском Союзе характеризовались пиком рождаемости, сегодня люди, родившиеся в 1980-х годах, формируют основу детородного слоя россиян — им от 27 (1989 год рождения) до 36 (1980 год рождения) лет. Современные россияне, в среднем, вступают в брак (а значит, и рождают детей) гораздо позже, чем поколение их дедушек и бабушек и даже родителей. По стране очень много разводов. Фактически, разводами, причём через год-два, три после регистрации, заканчивается большинство браков. И хотя в России заключённых браков всё же больше, чем расторгнутых, разница между этими показателями каждый год снижается. Распад семей, как известно, ведёт к снижению рождаемости. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Смоленской области в 2024 г. – 73,94, в 2045 г. – 77,96. Миграционный прирост населения по Смоленской области в 2024 г. -0,1; в 2045 г. + 0,2. Смоленщина сохраняет статус региона с преобладающей численностью и долей русского населения. Особенности естественного и механического движения населения Смоленской области позволяют прогнозировать дальнейшее незначительное сокращение доли русского в общей численности населения. Можно ожидать уменьшение доли белорусов и украинцев, с одной стороны, и увеличение доли народов Северного Кавказа и Закавказья. Таким образом затронутая проблема Президентом Российской Федерации для Смоленской области весьма актуальна и требует кардинальных решений и изменений. Сейчас очень большие средства нужно вкладывать в рекламу многодетной семьи, поднимая нравственные устои семьи и демонстрируя счастье материнства и детства.



