Губернатор Василий Анохин вручил медали и благодарственные письма смолянам



Губернатор Василий Анохин открыл VIII Съезд патриотов Смоленщины – главной дискуссионной площадки в регионе, объединяющей представителей всех сил, неравнодушных к судьбе Родины и области.

На съезде глава региона вручил медаль «Патриот Смоленщины» ветерану Великой Отечественной войны Виктору Якунину.

Виктор Васильевич ушёл на фронт добровольцем в 16 лет. Служил командиром зенитного орудия и участвовал в Вяземской операции, освобождении Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в Варшаве. В этом году Виктору Якунину исполнилось 98 лет, но, несмотря почтенный на возраст, он продолжает общественную работу в Смоленском городском совете ветеранов, регулярно встречается с бойцами СВО и школьниками.

Областной награды удостоен и руководитель поискового отряда «Хослав» Андрей Алексеевич Волоцуев.

Также, подчеркнул губернатор, он с радостью выполнил поручение президента России – вручил благодарственные письма главы государства за активное участие в общественно-политической жизни страны пятерым смолянам:

директору «Молодёжного центра музея им. Адмирала Нахимова» Антону Николаевичу Бардину;

директору «Вяземского железнодорожного техникума» Илье Александровичу Степаненкову;

председателю регионального отделения «Российского Красного Креста» Алексею Сергеевичу Масляному;

начальнику Главного управления по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Елене Александровне Поселевой.

«Также награду депутата Смоленской областной Думы и руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Егора Евгеньевича Цыганова передал его матери Татьяне Валерьевне, – сообщил губернатор в своём телеграм-канале. – Сам Егор недавно подписал контракт и проходит сейчас подготовку для выполнения боевых задач на СВО».

В завершение губернатор Василий Анохин ещё раз напомнил слова Владимира Путина о том, что патриотизм всегда был и остаётся отличительной чертой российского народа, является «несущей конструкцией нашей государственности, нашим генетическим кодом».

«Искренне верю, что благодаря работе, несгибаемому духу и характеру смолян, мы выполним все задачи, поставленные Национальным лидером», – заявил глава региона.



Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.



Конец года время подводить итоги и чествовать героев и достижения, совершенные в уходящем 2024 году. Героическая Смоленская земля всегда славилась своими героями и знаменитыми земляками, среди которых не только первый космонавт Земли – Юрий Алексеевич Гагарин; сержант Красной Армии, водрузивший Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстаг – Михаил Алексеевич Егоров; русский флотоводец, адмирал, герой Крымской войны 1853-1856 гг. – Павел Степанович Нахимов; светлейший князь Таврический, российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал Григорий Алексеевич Потемкин.

Десятки и сотни имен можно добавить в этот почётный и великий список, так за мужество и отвагу, проявленные при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, 233 уроженца Смоленщины стали Героями Советского Союза. Среди них двое удостоенные этого звания дважды– А.И. Колдунов и В.Д. Лавриненков.

Вот и сегодня их список пополнился еще пятью достойными именами, губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин на VIII Съезд патриотов Смоленщины, главной дискуссионной площадки региона, объединяющей представителей всех сил, неравнодушных к судьбе Родины напомнил слова Президента России о том, что патриотизм всегда был и остаётся отличительной чертой российского народа, является «несущей конструкцией нашей государственности, нашим генетическим кодом».

Это служит примером новому грядущему поколению, ему есть на кого ровняться и стремится к новым достижениям, восхваляя и прославляя свою малую Родину и Отечество в целом.



Понажев Юрий Олегович

Юрист



Съезды патриотов Смоленщины проводятся в регионе с 2016 года — первый съезд состоялся 21 декабря 2016 года в Культурном центре УМВД по Смоленской области и был организован Главным управлением по гражданско-патриотическому воспитанию Смоленской области. С тех пор съезды патриотов Смоленщины проводятся, как правило, на ежегодной основе, в них принимают участие депутаты, руководители ветеранских, детских, молодежных, волонтерских организаций и поисковых отрядов, лидеры молодежных общественных движений и проектов — все те, кто в рамках своей профессиональной, общественной деятельности делами доказывает свой патриотизм и готовность приносить пользу родной области.

18 декабря 2024 года в культурно-выставочном центре имени Тенишевых города Смоленска состоялся уже VIII съезд патриотов Смоленщины, в рамках которого состоялась церемония награждения. В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии этого события на Съезде медалью «Патриот Смоленщины» был награждён ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Якунин. Виктор Васильевич — кавалер орденов «Отечественной войны 2-й степени» и «Трудового Красного знамени», награждён медалью «За боевые заслуги» и до настоящего времени продолжает активную ообщественную патриотическую деятельность.

Ещё одна медаль “Патриот Смоленщины” была вручена руководителю поискового отряда «Хослав» Андрею Волоцуеву. В следующем году исполнится уже 10 лет хиславичскому поисковому отряду “Хослав”; всё это время отряд занимается активной работой по поиску погибших солдат Великой Отечественной войны, уборке мест захоронений, участвует в Вахтах памяти, различных патриотических акциях и мероприятиях. В поисковом отряде создан свой музей, отряд участвует в вахтах памяти, проводит исторические квесты; работа отряда является отличным примером активной патриотической деятельности и образцом для подражания для других поисковых движений.

Ряд смолян получили в рамках съезда благодарственные письма главы государства, среди них хотелось бы особо отметить директора «Молодёжного центра-музея имени Адмирала Нахимова» Антона Николаевича Бардина. Работа Музея Нахимова давно вышла за рамки стандартной музейной и молодёжной деятельности. Организация является важнейшим центром гражданского и партиотического просвещения в регионе. Следует отметить, что в музее собрана экспозиция из более чем ста моделей парусных и современных кораблей, самолетов и вертолетов подаренных музею воином-интернационалистом В. К. Лапиным. А с 2024 года Молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова принят в Ассоциацию военно-морских музеев и хранителей морских традиций.

Директором Вяземского железнодорожного техникума Ильей Степаненковым на базе техникума ведётся активная деятельность по патриотическому воспитанию учащейся молодёжи — работает добровольческий отряд “Железнодорожный экспресс”, проводятся акции к памятным датам истории Отечества, студенты техникума принимают участие во всероссийских военно-патриотических соревнованиях, создан ресурсный центр по поддержке волонтёрства, работает студенческий спортивный клуб “Патриот”, деятельность которого, в том числе, направлена на воспитание у участников клуба гражданственности и любви к Родине, основана на принципах приоритета общечеловеческих ценностей и учёта культурно-исторических традиций Смоленской области.

Хотелось бы поздравить с заслуженными наградами тех, чья работа была отмечена в рамках VIII Съезда патриотов Смоленщины и пожелать им новых достижений на благо региона. В 2025 году будет отмечаться 80-летие великой Победы, и в рамках следующего съезда будет возможность отметить работу тех, кто внёс свой вклад в сохранение исторической памяти о событиях тех лет и в формирование у молодёжи Смоленщины патриотического мировоззрения.