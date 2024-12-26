Губернатор Василий Анохин утвердил новый почетный знак

Утвердил новый знак отличия «Почетный работник культуры и искусства Смоленской области». В сфере культуры трудится более 4 тыс. человек.

Среди них много неравнодушных и творческих людей, настоящих мастеров своего дела.

Награда будет вручаться смолянам, которые своим многолетним трудом внесли значительный вклад в развитие культурной жизни и искусства.

– Почетный знак утвержден для признания достижений и заслуг работников этих сфер. Сами награжденные будут примером и ориентиром для молодых специалистов, – заявил Васиний Николаевич Анохин.