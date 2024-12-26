Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники





Совсем скоро настанет самый долгожданный и любимый с детства праздник – Новый год! Чтобы воспоминания о новогодней ночи были действительно веселыми и радостными, нужно позаботиться, прежде всего, о том, чтобы долгожданный праздник не причинил вреда здоровью.

По статистике, новогодний праздник – чемпион по количеству проблем, спровоцированных алкоголем. Как показывает практика, количество обращений к врачам в связи с последствиями употребления алкоголя на новогодние праздники возрастает на 50%, увеличивается неблагоприятная статистика по дорожно-транспортным происшествиям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, смертность от последствий потребления горячительных напитков также растет, в том числе и насильственного характера.

С медицинской точки зрения: алкоголь является наркотиком и поэтому безопасных доз потребляемого алкоголя не бывает. Стоит помнить о риске отравления контрафактным алкоголем, при употреблении которого наступают тяжелейшие нарушения функционирования организма. Систематическое употребление алкоголя в период длительных праздников приводит к истощению компенсаторных сил организма и развитию заболеваний печени, поджелудочной железы и нервной системы.

Новый год – это не застолье, а праздник! И пусть он будет радостным и светлым, предвестником счастливых перемен и приятных сюрпризов!