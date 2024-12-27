Будущее – за молодёжью

Открывая торжество по случаю вручения премии «Будущее Сафоновского района», ведущая мероприятия Анастасия Деденкова отметила, что стало доброй традицией в конце уходящего года чествовать молодых людей, которые проявили себя в важных и ключевых мероприятиях и в молодежных проектах.

«Дорогие ребята! Хочу поздравить всех вас с заслуженными наградами и пожелать в наступающем году новых побед, интересных идей и проектов. Дерзайте и будьте уверены в своих силах и своих решениях», – обратился к собравшимся в зале Глава МО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев. В подтверждение своих слов он процитировал слова Гете, утверждавшего, что хотя мир в целом продвигается вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала. Классик одним метким высказыванием раскрыл суть молодежи, имеющей свое мировоззрение, свои взгляды на жизнь. Несмотря на то, что старшие поколения движутся в уже выбранном верном направлении, молодежи хочется попробовать всегда что-то новое, недоступное, отсюда и высказывание, что каждый раз ей нужно начинать все сначала. Но ведь это и есть залог динамики общества, его развития.

Александр Анатольевич наградил победителей, пожелав им дальнейших успехов. В номинации «Горячее сердце» лауреатом стала Анастасия Жила – учащаяся средней школы № 4. На ее счету немало добрых дел в составе школьного волонтерского отряда «Мир открытых сердец», юнармейской команды «Патриот», председателя муниципального совета движения Первых Сафоновского района. Она входит в состав актива и регионального совета «Движение Первых», является активистом команды Смоленской области «Большая перемена».

В номинации «За успехи в области гражданско-патриотического воспитания лауреатом стал Дмитрий Беляков – студент Сафоновского индустриально-технологического техникума. Дмитрий участвует в экспедициях поискового отряда «Боевое братство», в слетах поисковиков Смоленщины.

Победителем в номинации «За успехи в науке и образовании» признана Дарья Сусло – ученица средней школы № 9. В 2023 году она примкнула к Всероссийскому военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ», активно занимается проектной и научно-исследовательской деятельностью. Становилась победителем и лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

В номинации «Молодой специалист» звание лауреата премии присвоено Анастасии Яровой – педагогу дополнительного образования Центра детского творчества, лауреату конкурсов «Педагогический дуэт», «Педагогический дебют-2024». С 2022 года она руководит хореографическим коллективом «Солнышко» ЦДТ.

За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов молодежных и детских общественных объединений звание лауреата присвоено Марии Ломаченковой – председателю местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». В Сафоновском районе к движению уже примкнули 4445 педагогов и учащихся.

Лауреатом в номинации «За успехи в области спорта» признан Никита Марковский – учащийся средней школы № 6. Он неоднократно побеждал на Всероссийских и областных соревнованиях по легкой атлетике и лыжному спорту.

В номинации «За успехи в области добровольчества» звание лауреата присвоено Ирине Москаленко – студентке Сафоновского филиала СмолАПО. На протяжении трех лет она входит в состав волонтерского корпуса филиала академии, возглавляет волонтерский отряд «Добрые сердца», студенческий совет.

Отмечены также успехи в общественной деятельности Софьи Тютиковой – ученицы гимназии. Активистка движения «ЮНАРМИЯ», член пожарной дружины гимназии, она зарекомендовала себя и лидером «Движения Первых».

Лауреатом в области культуры и искусства признана Ульяна Лах – участница художественной самодеятельности Издешковского сельского дома культуры, бессменный лидер рок-группы «Андромеда». На ее счету участие более чем в ста культурно-массовых мероприятиях.







В Сафоновском районе реализуется немало проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. За активное участие в реализации проекта «Красная гвоздика» в Сафоновском районе Александр Царев вручил благодарности Павлу Голованову – начальнику районного штаба «Юнармии», Татьяне Медведевой – муниципальному координатору советников директоров Сафоновского и Холм-Жирковского районов, Наталье Шелеговой – заместителю директора по культурно-массовой работе Сафоновской районной централизованной клубной системы.

В праздничном мероприятии, состоявшемся в Центральном дворце культуры, приняли участие творческие коллективы Сафоновской централизованной клубной системы.

Лейтмотивом торжества звучало утверждение о том, что будущее Сафоновского района – в руках молодежи.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Награждение лауреатов

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