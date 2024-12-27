Созидать или разрушать?



Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска жизненного пути. Чтобы она осталась светлой страницей жизни, важно избежать пагубных соблазнов. Профилактике употребления дурманящих веществ был посвящен районный конкурс «Молодежь против наркотиков».

Профилактика – это первая ступень в борьбе с негативными явлениями нашей жизни, позволяющая заинтересовать молодежь и подростков, дать им возможность самореализоваться и понять опасность вредных привычек для их жизни. Участниками конкурса «Молодежь против наркотиков» стали ученики городских и сельских школ, студенты, работающая молодежь. Подведение итогов состоялось в центральной районной библиотеке.

– Ребята, вы – будущее нашего района, региона и всей страны. Только от вас зависит, по какой траектории оно станет развиваться: будет здоровым, или пойдет по иному пути. Работая над своими проектами, вы наверняка осознали, какое зло приносят вредные привычки. Чтобы быть счастливым и найти себя в жизни, существует множество альтернативных путей, – подчеркнула заместитель Главы МО «Сафоновский район» Ольга Майорова, обращаясь к участникам конкурса.

В номинации «Плакат. Социальная реклама» молодежь проявила активную гражданскую позицию, создав яркие творческие работы. Ребята продемонстрировали свое умение видеть проблему и находить оригинальные способы ее решения, доказав, что новое поколение готово бороться с наркоманией и пропагандировать здоровый образ жизни. Первое место завоевал Никита Кривас из Дома детского творчества. Второе занял Станислав Базылевич из СИТТ. Третье разделили Мария Жаворонкова (Алферовская школа) и Анастасия Жила (школа № 4).

В номинации «Видеоролики» участники сняли фильмы, в которых говорят о последствиях употребления наркотиков и психоактивных веществ и призывают сверстников выбирать творчество, путешествия, спорт. Например, бронзовый призер конкурса Дарья Яровая из школы № 4 в своем сюжете рассказала, что уже больше десяти лет занимается хореографией и нашла себя в этом увлечении. Второе место жюри отдало студенту Сафоновского филиала СмолАПО Игорю Вергасову. А победительницей признало Ольгу Серову из Вадинской школы.

В литературной номинации сторонники здорового образа жизни представили произведения разных жанров. Так, эссе Натальи Кадетовой раскрывает проблему наркомании и последствий для жизни и здоровья. Притча читательницы Дроздовской библиотеки Виктории Коньковой, занявшей третье место, акцентирует внимание на важности духовного развития и противостоянии соблазнам. Поэтические строки выражают чувства и переживания молодых людей, так или иначе столкнувшихся с проблемой наркомании в молодежной среде. «Наркотик – путь в пустое поле, где гибнет разум, угасает свет», – написала ведущий инженер-программист центра социально-правовой информации Ксения Жаркова, занявшая второе место. С ней согласна и победительница – десятиклассница Издешковской школы Екатерина Сорокина: «Наркотики, табак – враги. Беги от них скорей, беги!»

Рада ФИЛИМОНОВА

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