Чем запомнился уходящий год для сафоновцев?





Никита ХАРИТОНОВ, сварщик завода ССК:

– МНЕ ОЧЕНЬ близка тема патриотизма, несколько лет назад заинтересовался поисковым движением, а в этом году стал командиром ПО «Мемориал».

Являюсь участником военно-исторического клуба «Вяземский рубеж» и принимаю участие в реконструкциях, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Совсем недавно попал в проект Игоря Угольникова «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа», посвященный годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году. Грандиозная постановка представляет собой сплав кинохроники эпохи Великой Отечественной войны, театрализованного представления, музыкальных номеров, художественного кино и реконструкции боев. Со стреляющими пушками, танками и самолетами. В нем приняли участие артисты Алексей Кравченко, Мария Аронова, песни военных лет исполнил хор ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Начинается представление со знаменитой фразы диктора Левитана: «Внимание! Говорит Москва!» А в тот момент, когда звучит «Священная война», зрители, не сговариваясь, встают с кресел.

Для меня очень важно хранить память о событиях, которые произошли 80 лет назад. Каждая Вахта памяти для меня является значимым событием, потому что мы возвращаем из небытия защитников Отечества. Очень рад, что нашел себя в этом важном деле. А сафоновской молодежи в новом году желаю стремиться к знаниям, никогда не останавливаться на достигнутом, учиться новому. Ребята, исследуйте мир и развивайте свои таланты. Главное – не стоит ничего бояться, потому что пока не попробуешь какое-то дело, не узнаешь его сути.