Чем запомнился уходящий год?

Жительница деревни Беленино Аксана СКЛЯРСКАЯ работает техслужащей в сельской школе. 2024 год оказался для нее на редкость удачным: она выиграла автомобиль «Лада Гранта» в телевизионной передаче «Поле чудес» на Первом канале. Вот как сама она рассказала об этом и других памятных событиях года:

– Я не отношу себя к числу везунчиков. Главной удачей жизни считаю своих трех сыновей, старший из которых служит по контракту, средний учится в седьмом классе Беленинского филиала Дуровской средней школы, а младшему 25 декабря исполнилось шесть лет.

Всей семьей мы любим смотреть передачу «Поле чудес». Как-то в предновогодней программе ведущий Леонид Якубович предложил телезрителям присылать письма в редакцию, объявив о том, что одному из написавших посчастливится стать обладателем автомобиля.

Я решила попытать удачу, совершенно не рассчитывая на выигрыш. Потом засомневалась: а стоит ли отправлять письмо, я ведь никогда ничего раньше не выигрывала!

В предновогодней суете занималась домашними делами, со средним сыном Артемом делали новогоднюю открытку на конкурс, с мужем и младшим сынишкой Глебом готовились к празднику… Поделилась своими сомнениями с Артемом, он убедил в том, что поучаствовать в розыгрыше все же стоит.

Пришла на почту, а там не работал компьютер, заказные письма не принимали. Вот и отправила свое послание, адресованное Леониду Якубовичу, простым письмом.

Всей семьей мы радовались, когда Артем стал победителем со своей новогодней открыткой. Он часто занимает призовые места, иногда даже получает гран-при, участвуя в конкурсах рисунков, на шахматных турнирах, конкурсе чтецов (он читал стихотворение на немецком языке).

Программа «Поле чудес» еще не начиналась, когда нам позвонила жена брата и сообщила, что я выиграла автомобиль на «Поле чудес». «Не может быть, ведь розыгрыша еще не было», – засомневалась я. Но это не было шуткой. Сработало сарафанное радио: кто-то из общих знакомых, живущих в другом часовом поясе, где трансляция телепередач осуществляется на три часа раньше, чем у нас, узнал эту новость, позвонил родственникам в Сафоново. По цепочке известие дошло до нас.

Когда крутился барабан на «Поле чудес» и предстояло узнать имя счастливого обладателя автомобиля «Лада Гранта», мы с детьми прильнули к телеэкрану. Наконец, легендарный ведущий объявил, что главный приз предназначается мне. От этого известия мы с Артемом запрыгали от радости и закричали так громко, что перепугали младшего сынишку.

Через некоторое время вместе с двумя сыновьями я поехала в Москву на ток-шоу, где встретилась с Леонидом Якубовичем, окунулась в необычайно позитивную атмосферу телепрограммы.

То, что случилось со мной, не назовешь иначе, как новогоднее чудо.

НА СНИМКЕ: Главный приз «Поля чудес» достался Аксане Склярской

Фото из архива телепередачи