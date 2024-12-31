Подарки под елочкой

Отдел по делам молодежи провел награждение участника розыгрыша призов. Среди подарков были фитнес-браслеты, игровые наушники, внешние аккумуляторы, компьютерная гарнитура и много другого.

Одна из победительниц – Екатерина – получила веб-камеру. Она пришла на награждение с двумя дочками.

– Всегда активно участвую во всех конкурсах и розыгрышах, бывает, что и выигрываю. Но если даже удача проходит мимо, не расстраиваюсь. – говорит Екатерина. – Спасибо организаторам за подарок и порцию хорошего новогоднего настроения.