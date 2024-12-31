 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Подарки под елочкой

01.01.2025

Отдел по делам молодежи провел награждение участника розыгрыша призов. Среди подарков были фитнес-браслеты, игровые наушники, внешние аккумуляторы, компьютерная гарнитура и много другого.
Одна из победительниц – Екатерина – получила веб-камеру. Она пришла на награждение с двумя дочками.
– Всегда активно участвую во всех конкурсах и розыгрышах, бывает, что и выигрываю. Но если даже удача проходит мимо, не расстраиваюсь. – говорит Екатерина. – Спасибо организаторам за подарок и порцию хорошего новогоднего настроения.

Опубликовано в категории Дела Молодёжные

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика