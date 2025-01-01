Впустите в дом чудеса

22 декабря в концертном зале Центрального Дворца культуры состоялся традиционный новогодний концерт «Впустите в дом чудеса»

К зрителям и участникам мероприятия обратилась депутат Смоленской областной Думы, директор муниципального бюджетного учреждения культуры Нина Михайловна Снытина. Она поздравила присутствующих с наступающими праздниками.

Праздничное мероприятие продолжилось яркой концертной программой с участием творческих коллективов и солистов города и района.

Текст и фото https://vk.com/mbuksgkc?w=wall-188690927_5690