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Впустите в дом чудеса

01.01.2025

22 декабря в концертном зале Центрального Дворца культуры состоялся традиционный новогодний концерт «Впустите в дом чудеса» 

К зрителям и участникам мероприятия обратилась депутат Смоленской областной Думы, директор муниципального бюджетного учреждения культуры Нина Михайловна Снытина. Она поздравила присутствующих с наступающими праздниками.
Праздничное мероприятие продолжилось яркой концертной программой с участием творческих коллективов и солистов города и района.

Текст и фото https://vk.com/mbuksgkc?w=wall-188690927_5690

Опубликовано в категории Культура

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