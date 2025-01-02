Путешествия кофейного барона

. Вот уже пять лет житель Санкт-Петербурга путешествует по российским городам и весям, в каждом из которых осматривает достопримечательности и посещает кофейни. Сразу после обычных приветствий элегантный мужчина в шляпе, с рюкзачком за спиной обычно произносит:

– Не угостите ли величайшего путешественника и кофейного барона чашечкой кофе?

Впрочем, Александр, придя после предварительного звонка в редакцию газеты «Сафоновская правда», не задал этот вопрос. Мы сами предложили ему чашечку обычного растворимого кофе.

Во время кофейной церемонии выяснилось, что ему важно разделить подобную трапезу и получить удовольствие от разговора. Счет людей, с которыми он неторопливо беседовал, согреваясь горячим напитком, идет на тысячи. Сафоново стало 259-м городом, где оказался Александр Пластков.

В 2019 году он принял решение изменить свою жизнь и стать путешественником. В прошлом остались служба по контракту, а в свободное время – компьютерные игры.

Резкий переход из виртуального мира в реальный ему, интроверту, дался непросто. Родительский дом (Александр живет с отцом и матерью) покидал с туристским рюкзаком за плечами, в котором поместились спальный мешок с тентом, горелка, термос, кофе, лапша быстрого приготовления, несколько печенек, предметы гигиены. Стартовый капитал будущего величайшего путешественника составлял 500 рублей. Первыми на его пути оказались города Псковской области и Великий Новгород.

Вскоре о чудаке со скандинавскими палками, задумавшем объединить всю Россию через шесть рукопожатий, написали в газетах. Однако в период пандемии от проекта с рукопожатиями пришлось отказаться по понятным причинам. Но и сворачивать с проторенной дорожки странник не намеревался, замыслив альтернативный проект – «6 чашечек кофе». Молодой человек решил посетить 500 городов России и в каждом отметить хотя бы одно заведение, где попробовал этот напиток.

Аскет по жизни, он довольствуется малым: ночует в спальнике, утром зажигает горелку, заваривая любимый напиток. Пока позволяет погода, с апреля по октябрь передвигается пешком, проходя иногда за месяц по 900 километров, зимой ездит в поездах. В холодную пору приют страннику дают вокзалы, иногда – гостиницы. «Важно, чтобы у меня была вода и чтобы я смог зарядить телефон», – поделился гость редакции. Главным своим достижением он считает умение общаться; на первых порах это давалось с трудом. Помощь в пути нередко оказывают дальнобойшики: среди них немало отзывчивых людей. Заходя в сельский магазин, путешественник обычно обращается в продавщицам Зине или Люсе, рассказывает свою историю. Гостя в шляпе, как правило, встречают с интересом, угощают кофе, фотографируются с ним, смотрят видео на его смартфоне о посещении разных городов нашей необъятной страны.

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», – писал великий Пушкин, и эти слова стали пророческими не только для гения литературы. О кофейном бароне, пусть даже с оттенком иронии, рассказывают журналисты в своих публикациях, а интернет выдает сотни ссылок по запросу о тезке Пушкина, создателе образа кофейного барона и бренда «6 чашечек кофе».. Не зря Александр в момент посещения Сафонова изнашивал 23-ю(!) пару кроссовок.

Появились предприниматели, готовые его поддержать. Для странника всегда находятся «стол и кров» (пусть хотя бы и под открытым небом), им заинтересовался один из бизнесменов, восстановивший разрушенный храм, помогающий больнице, имеющий сеть магазинов…

Подписчики Пласткова в социальной сети «ВКонтакте» с интересом следят за его передвижением по России. «Вы бываете в разных уголках нашей страны, рассказываете и показываете нам их. Это как «Клуб путешественников», но формата «ВК». Желаю Вам удачи во всех путешествиях!» – такой комментарий появился недавно. А за ним последовал сюжет о кофейном бароне общественного телевидения России – ОТР. С экрана Александр делится своими мыслями о продвижении бренда, утверждает, что главное – наличие улыбки, а не средств. Артистизм, присущие ему амбиции также должны способствовать достижению поставленной цели.

На железнодорожном вокзале в Сафонове путешественник обратил внимание на картину местного художника с изображением шахт, обозначением достопримечательностей и достижений сафоновцев. Рассказал он и о том, что в шаверме нашего города ему подали прекрасный кофе, приготовленный бариста в кофемашине.

Так как Александр любит кошек и собак, то старается подкормить их по мере возможности. Встретившиеся на улицах нашего города собаки не испугались прохожего, что, по его мнению, является добрым знаком: «По поведению четвероногих легко определить места, где живут заботливые люди, готовые покормить животных, предоставить им кров».

В 2025 году путешественник намерен устроить авторский кофейный фестиваль, организовав 100 пробежек в разных городах России, постепенно увеличивая дистанцию на 1 километр. Он не сомневается в успехе своего замысла и в том, что станет известным в России человеком.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: автор проекта «6 чашечек кофе» в гостях в редакции газеты «Сафоновская правда»

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