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Путешествия кофейного барона

03.01.2025

. Вот уже пять лет житель Санкт-Петербурга путешествует по российским городам и весям, в каждом из которых осматривает достопримечательности и посещает кофейни. Сразу после обычных приветствий элегантный мужчина  в шляпе, с рюкзачком за спиной обычно произносит:

– Не угостите ли величайшего путешественника и кофейного барона чашечкой кофе?

Впрочем, Александр,  придя после предварительного  звонка в редакцию газеты «Сафоновская правда», не задал этот вопрос. Мы сами предложили ему чашечку обычного растворимого кофе.

Во время кофейной церемонии выяснилось, что ему важно разделить подобную трапезу и получить удовольствие от разговора. Счет людей, с которыми он неторопливо беседовал, согреваясь горячим напитком, идет на тысячи. Сафоново стало 259-м городом, где оказался Александр Пластков.

В 2019 году он принял решение изменить свою жизнь и стать путешественником. В прошлом остались служба по контракту, а в свободное время  – компьютерные игры. 

Резкий переход из виртуального мира в реальный ему, интроверту, дался непросто. Родительский дом (Александр живет с отцом и матерью) покидал с туристским рюкзаком за плечами, в котором поместились спальный мешок с тентом, горелка, термос, кофе, лапша быстрого приготовления, несколько печенек, предметы гигиены. Стартовый капитал будущего величайшего путешественника составлял 500 рублей. Первыми на его пути оказались города Псковской области и Великий Новгород.

Вскоре о чудаке со скандинавскими палками,  задумавшем объединить всю Россию через шесть рукопожатий, написали в газетах. Однако в период пандемии от проекта с рукопожатиями пришлось отказаться по понятным причинам. Но и сворачивать с проторенной дорожки странник не намеревался, замыслив альтернативный проект –  «6 чашечек кофе».  Молодой человек решил посетить 500 городов России и в каждом отметить хотя бы одно заведение, где попробовал этот напиток.

Аскет по жизни, он довольствуется малым: ночует в спальнике, утром зажигает горелку, заваривая любимый напиток. Пока позволяет погода, с апреля по октябрь  передвигается пешком, проходя иногда за месяц по 900 километров, зимой ездит в поездах.  В холодную пору приют страннику дают  вокзалы, иногда –   гостиницы. «Важно, чтобы у меня была вода и чтобы я смог  зарядить телефон», – поделился гость редакции.  Главным своим достижением он считает умение общаться; на первых порах это давалось с трудом. Помощь в пути нередко оказывают дальнобойшики: среди них немало отзывчивых людей. Заходя в сельский магазин, путешественник  обычно обращается в продавщицам Зине или Люсе, рассказывает  свою  историю. Гостя в шляпе, как правило, встречают с интересом, угощают кофе, фотографируются с ним,  смотрят видео на его смартфоне о посещении разных городов нашей необъятной страны.

 «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», – писал великий Пушкин, и эти слова стали пророческими не только для гения литературы. О кофейном бароне, пусть даже с оттенком иронии, рассказывают журналисты в своих публикациях, а интернет выдает сотни ссылок  по запросу о тезке Пушкина, создателе образа кофейного барона и бренда «6 чашечек кофе».. Не зря Александр в момент посещения Сафонова  изнашивал 23-ю(!) пару  кроссовок.  

Появились предприниматели, готовые его поддержать. Для странника всегда находятся «стол и кров» (пусть хотя бы и под открытым небом), им заинтересовался один из бизнесменов, восстановивший разрушенный храм, помогающий больнице, имеющий сеть магазинов…

Подписчики Пласткова в социальной сети «ВКонтакте» с интересом следят за его передвижением по России. «Вы бываете в разных уголках нашей страны, рассказываете и показываете нам их. Это как «Клуб путешественников», но формата «ВК». Желаю Вам удачи во всех путешествиях!» –  такой комментарий появился недавно. А за ним  последовал сюжет о кофейном бароне общественного телевидения России  – ОТР. С экрана Александр  делится своими  мыслями о продвижении бренда, утверждает, что главное – наличие улыбки, а не средств. Артистизм, присущие ему амбиции также должны способствовать достижению поставленной  цели.

На железнодорожном вокзале в Сафонове путешественник обратил внимание на картину местного художника с изображением шахт, обозначением достопримечательностей и достижений сафоновцев. Рассказал он и о том, что в шаверме  нашего города ему подали прекрасный кофе, приготовленный бариста в кофемашине.

Так как Александр любит кошек и собак, то старается подкормить их по мере возможности. Встретившиеся на улицах нашего города собаки не испугались прохожего, что, по его мнению, является добрым знаком: «По поведению четвероногих легко определить места, где живут заботливые люди, готовые  покормить животных, предоставить им кров». 

В 2025 году путешественник намерен устроить авторский кофейный фестиваль, организовав 100 пробежек в разных городах России, постепенно увеличивая дистанцию на 1 километр. Он не сомневается в успехе своего замысла и в том, что станет  известным в России человеком.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: автор проекта «6 чашечек кофе» в гостях в редакции газеты «Сафоновская правда»

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Опубликовано в категории Приоритеты

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