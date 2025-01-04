Внуки по переписке

В Вышегорской школе прошла замечательная акция под названием «Внуки по переписке». Старшеклассницы-наставницы Полина Пыдрина и Ксения Коробейникова нарисовали открытки, наполненные теплом и добротой. А наши орлята раскрасили эти открытки, придав им яркости и радости. В готовые изделия ребята добавили поздравления и пожелания, после чего открытки были отправлены в дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы поздравить пожилых людей с наступающим Новым годом.



Эта акция помогла объединить поколения и подарить радость тем, кто особенно нуждается в поддержке и внимании.

Текст и фото https://vk.com/feed?w=wall-198419080_1614