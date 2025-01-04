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Встреча с батюшкой

06.01.2025

В рамках Рождественских образовательных чтений, посвящённых 80-летию Великой Победы, в МБОУ «Дуровская СОШ» прошла встреча учащихся с благочинным Сафоновского округа иереем Сергием Чайкиным.
Священник рассказал ребятам об основах православной веры и о духе героизма, который проявлялся в русском народе во время тяжёлых военных лет. Он подчеркнул, как народные традиции и православные ценности помогали людям преодолевать трудности и сохранять единство в самые трудные времена.
Отец Сергий привёл простые и яркие примеры, чтобы рассказать детям о творении Богом мира и человека, о нравственности и духовной жизни. Он объяснил, почему нужно слушаться родителей и как правильно вести себя в семье и обществе.
Беседа со священником прошла в атмосфере искренности и доверия. В конце мероприятия ребята смогли задать ему интересующие их вопросы.
Администрация и педагогический состав школы выражают благодарность отцу благочинному за проведённый урок нравственности для подрастающего поколения.
Текст и фото https://vk.com/feed?w=wall-213387384_1110

Опубликовано в категории Образование

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