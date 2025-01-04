Встреча с батюшкой

В рамках Рождественских образовательных чтений, посвящённых 80-летию Великой Победы, в МБОУ «Дуровская СОШ» прошла встреча учащихся с благочинным Сафоновского округа иереем Сергием Чайкиным.

Священник рассказал ребятам об основах православной веры и о духе героизма, который проявлялся в русском народе во время тяжёлых военных лет. Он подчеркнул, как народные традиции и православные ценности помогали людям преодолевать трудности и сохранять единство в самые трудные времена.

Отец Сергий привёл простые и яркие примеры, чтобы рассказать детям о творении Богом мира и человека, о нравственности и духовной жизни. Он объяснил, почему нужно слушаться родителей и как правильно вести себя в семье и обществе.

Беседа со священником прошла в атмосфере искренности и доверия. В конце мероприятия ребята смогли задать ему интересующие их вопросы.

Администрация и педагогический состав школы выражают благодарность отцу благочинному за проведённый урок нравственности для подрастающего поколения.

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