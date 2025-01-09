Право на помилование

Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области информирует жителей Смоленской области о своей деятельности по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на территории Смоленской области, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федерации помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные моменты указанного Положения в части порядка рассмотрения ходатайств о помиловании.

В Российской Федерации помилование применяется в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на условиях взаимности; в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания; в отношении лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды Российской Федерации отсрочили отбывание наказания; в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость. Осужденный лично обращается с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме. Ходатайство о помиловании в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на условиях взаимности; в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания; в отношении лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды Российской Федерации отсрочили отбывание наказания, регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющих наказание (далее — администрация учреждения), в специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.

4. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются документы, перечень которых определен пунктом 8 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации. Кроме того, к ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании.

5. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовно-исполнительной системы (далее под территориальным органом уголовно-исполнительной системы применительно к Смоленской области следует понимать Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовно-исполнительной системы под расписку на копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.

6. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет его в Комиссию по вопросам помилования на территории Смоленской области.

7. Ходатайство о помиловании лица, которому штраф назначен в качестве основного наказания, или ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется заявителем самостоятельно в Комиссию по вопросам помилования на территории Смоленской области.

8. К ходатайству о помиловании заявителем прилагаются документы, перечень которых определен пунктом 14 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

9. Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного (заявителя) высшему должностному лицу Смоленской области — Губернатору Смоленской области.

10. Губернатор Смоленской области после получения ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области вносит Президенту Российской Федерации свое представление о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.

11. Окончательное решение по ходатайству о помиловании принимается Президентом Российской Федерации в виде помилования (путем издания соответствующего указа) либо отклонения ходатайства о помиловании.

В случае принятия Президентом Российской Федерации решения об отклонении ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обращения, осужденного допускается не ранее чем через год со дня принятия такого решения, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.

Комиссией по вопросам помилования на территории Смоленской области в 2024 году проведено 5 заседаний (в том числе 1 выездное заседание в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области с использованием видео-конференц-связи), на которых рассмотрено 10 ходатайств о помиловании, поступивших от осужденных. Соответствующими решениями Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области в отношении 9 ходатайств Губернатору Смоленской области представлены заключения о нецелесообразности применения акта помилования, а в отношении 1 ходатайства — заключение о целесообразности применения акта помилования в виде освобождения от дальнейшего отбывания основного наказания в виде ограничения свободы, оставив отбывать дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Губернатором Смоленской области данные заключения поддержаны.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» состав Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области регулярно обновляется (на одну треть один раз в пять лет). В настоящее время в него входят 12 человек, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области: пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008, Главное правовое управление Аппарата Правительства Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по вопросам помилования следует обращаться в Комиссию по вопросам помилования на территории Смоленской области по телефонам (4812) 29-21-97, 20-47-53.