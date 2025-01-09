﻿В 2024 году на социальную поддержку ветеранов Смоленской АЭС направлено более 45 млн рублей





Атомная отрасль помогает своим ветеранам оставаться активными членами коллективов и общества

Ветеранская организация Смоленской АЭС, объединяющая более 2500 человек, подвела итоги работы в 2024 году. На отчетной конференции было подчеркнуто, что, выходя на заслуженный отдых, сотрудники продолжают активно участвовать в жизни отрасли и общества, демонстрируя, что энергия и оптимизм не знают возраста. Благодаря всесторонней поддержке концерна «Росэнергоатом», руководства и профсоюза атомной станции, они реализуют себя в различных сферах – от спорта и творчества до волонтерства и наставничества.

«Наши ветераны – кладезь знаний и опыта. Их профессионализм, энергия и желание быть в центре событий вдохновляют и служат примером для молодых специалистов, только начинающих трудовой путь в атомной энергетике. Особенно важно это в свете стоящих перед коллективом государственных задач по выработке электроэнергии и строительству на нашей земле новых генерирующих мощностей с водо-водяными реакторами, во многом отличающихся от действующих энергоблоков», — считает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В 2024 году на социальную поддержку ветеранов Смоленской АЭС было направлено более 45 млн рублей. Эти средства позволили обеспечить неработающих пенсионеров материальной помощью на медицинские услуги, лекарства, путевки на оздоровление и санаторно-курортное лечение, а также поощрить их к юбилеям, государственным праздникам и памятным датам.

«Вся наша работа направлена на выполнение государственной программы «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения», это стимулирование занятости, совершенствование системы охраны здоровья, доступ к информационным, образовательным ресурсам, и организация досуга, – отметила председатель ветеранской организации Раиса Злакоманова. – Мы стремимся создать людям условия для активного долголетия, чтобы они чувствовали себя востребованными, сохраняли оптимизм».

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС