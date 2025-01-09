﻿На Смоленской атомной станции завершила работу миссия поддержки ВАО АЭС в области управления ремонтом





Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

На Смоленской АЭС завершилась миссия поддержки Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Эксперты Московского центра ВАО АЭС, центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», коллеги с Балаковской, Калининской, Кольской, Курской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» обменялись опытом в области управления ремонтом.

«Любой процесс на атомной станции требует совершенствования, в том числе и процесс управления ремонтом. От качественно организованного и выполненного ремонта, с сокращением сроков при безусловном соблюдении требований безопасности, зависит дальнейшая надежная эксплуатация энергоблоков, — отметил руководитель команды МП ВАО Евгений Ковалев. — По заявке Смоленской АЭС нам удалось собрать опытную команду специалистов, которые поделились своими наработками и практиками, начиная от передачи информации по срочным дефектам и заканчивая приемкой оборудования из ремонта в работу».

В ходе миссии поддержки также рассматривались вопросы взаимодействия и координации технологических цехов и ремонтной службы во время проведения ремонтных работ на энергоблоке, предотвращение попадания посторонних предметов при техническом обслуживании и ремонте на вскрытом оборудовании. Большое внимание уделили темам, как мотивировать работника на правильное и безопасное выполнение работ, как использовать инструменты предотвращения ошибок, как применять риск-ориентированный подход при выполнении любых видах ремонтных работ.

Опытом работы по срочным дефектам поделились специалисты Кольской и Калининской АЭС, на которых для их устранения в круглосуточном режиме организована работа оперативной ремонтной бригады. Коллеги с Курской АЭС представили организацию работ с локальными графиками ремонта — по системам, видам оборудования, цехам и т. д., благодаря чему удается качественно проводить диспетчеризацию ремонтных работ.

«Самая эффективная практика – это когда происходит живой диалог, обмен мнениями между специалистами атомных станций, — подчеркнул заместитель директора департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Константин Галанцев. — У каждой атомной станции есть свои эффективные инструменты управления ремонтным процессом, свои методы формирования ремонтных графиков, получения и доведения информации. И задача была — показать, как это работает, чтобы другие могли взять это в работу, перенастроить свои процессы, чтобы оптимизировать всю работу в целом, без ущерба качеству и безопасности».

По итогам миссии поддержки ВАО АЭС будет сформирован отчет с предложениями по совершенствованию процесса управления ремонтом на основе представленного опыта экспертов.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в этой работе.

Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Госкорпорация «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС