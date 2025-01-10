Губернатор Василий Анохин сообщил хорошую новость для начинающих предпринимателей

В частности, она касается продления налоговых каникул для смолян, которые впервые начали вести своё дело как индивидуальные предприниматели.

Мерой поддержки смогут воспользоваться ИП, которые применяют упрощенную или патентную системы налогообложения. Что это значит?

С 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес и работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, смогут воспользоваться льготным режимом налогообложения вплоть до конца 2026 года, – пояснил Василий Николаевич Анохин. – Для них будет установлена налоговая ставка на доход в размере 0%.

Налоговые каникулы — это не просто цифры в отчётности. Это реальная поддержка предпринимателей, возможность создать новые рабочие места и внести вклад в экономическое развитие Смоленской области.