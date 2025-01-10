Свет Рождественской звезды

В историко-краеведческом музее подвели итоги выставки творческих работ Сафоновского благочиния «Свет Рождественской звезды». Сказочные ели, чудесные звезды, смиренные ангелы, сияющие вертепы создают образ дивного праздника рождения Спасителя.



Уже в пятый раз музей становится площадкой проведения выставки. Она начала свою работу в двадцатых числах декабря и привлекла большое внимание посетителей. Просто чудо, как выставочный зал смог вместить более семидесяти работ, самой крупной из которых, пожалуй, является макет Владимирской церкви. Свою рождественскую историю рассказали детские сады, общеобразовательные и воскресные школы, учреждение дополнительного образования, ДХШ им. Кириллова. Поделки представили не только дети, но и взрослые: родители, педагоги. А многие вещицы родились в результате семейных творческих посиделок, и это тоже очень важно.



– Мы не ставили цель определить чемпионов и победителей, – сказала преподаватель воскресной школы при храме пророка Божия Илии Оксана Сергеева. – Главное – привлечь внимание к Великому христианскому празднику. Каждая работа – это настоящее произведение искусства, которое дарит радость рождественского чуда.

– Выставки проходят уже несколько лет, и все равно каждое произведение неповторимо, как неповторима человеческая душа, – поддерживает коллегу заведующая детским садом № 7 Наталья Кузьмина. – Создать такую красоту может только человек, в сердце которого родился Христос. Работая над созданием шедевров, их авторы вспоминают историю праздника, переосмысливают его значение для всего человечества, ведь не случайно наше летоисчисление ведется от Рождества Христова.

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин отметил, что каждая поделка – это застывшая крупинка вечности, ценность которой из года в год только растет.

Что же будет с экспозицией дальше? Каждый год работы выставки участвуют в благотворительной ярмарке, которая проводится во время Рождественского фестиваля. К слову, в этом году 12 января он пройдет в пятнадцатый раз. Вырученные от продажи поделок средства пойдут на нужды участников специальной военной операции. Ибо что тебе принесем, Христе? Как ответил в одной из своих проповедей святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович), Господу, лежащему в яслях, вместе со славословием и хвалением принесем каждый от сердца какое-либо доброе дело.

Марина ХОТУЛЁВА

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