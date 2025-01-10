Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения активного образа жизни



Движение — одна из основных физиологических потребностей организма человека.

Двигательная активность связана со всеми аспектами здоровья: физическим, психическим, социальным и определяет уровень обменных процессов, состояние многих систем организма.

Ученые подсчитали, что гиподинамия укорачивает жизнь на 6 лет и увеличивает риск ишемической болезни сердца на 30%, сахарный диабет II типа — на 27%, рака кишечника и молочной железы — на 21-25%.

Результаты исследования STEPS показали, что только четверть жителей нашего региона активно проводит свое свободное время, у более половины опрошенных физическая активность практически отсутствует.

Движение — путь к укреплению здоровья.

В течение недели требуется минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности.

Около 5 млн смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди больше двигались.

Как начать двигаться больше каждый день⁉

Простые советы для активного образа жизни.

Начните с малого: Поставьте себе цель делать хотя бы 10 минут зарядки по утрам. Это может быть что-то простое, например, приседания или растяжка. Главное – регулярность!

Гуляйте чаще: Вместо того чтобы ехать на автобусе или машине, попробуйте пройтись пешком. Даже короткая прогулка до магазина может стать отличным способом добавить активности в ваш день.

Используйте лестницу вместо лифта: Это отличный способ укрепить мышцы ног и улучшить общую физическую форму. Поднимайтесь медленно, наслаждайтесь каждым шагом!

Включите музыку и танцуйте: Да-да, именно так! Включите любимую песню и потанцуйте дома. Это не только поднимет настроение, но и поможет сжечь калории.

Найдите компанию: Заниматься спортом вместе с друзьями гораздо веселее и мотивирует больше. Договоритесь о совместных тренировках или прогулках.

Попробуйте новые виды спорта: Может быть, вы всегда мечтали попробовать йогу или плавание? Сейчас самое время это сделать! Новые занятия могут принести массу удовольствия и пользы.

Следите за прогрессом: Записывайте свои достижения и отмечайте даже самые маленькие успехи. Это будет вас мотивировать продолжать двигаться вперёд.

Не забывайте, что главное – получать удовольствие от процесса!

Начни двигаться сегодня!