﻿На Смоленской АЭС подвели итоги ХХХIII Спартакиады





Более 350 работников и ветеранов атомной станции, представителей подрядных организаций приняли участие в Спартакиаде Смоленской АЭС.

Торжественным награждением и чествованием победителей и призеров завершилась масштабное спортивное событие, которое проходило в течение всего года.

«Для вас здоровый образ жизни, занятия спортом — это не просто слова, это образ жизни, который позволяет всегда быть в строю. Вы являетесь большим примером для нашей молодёжи, которая глядя на вас, тоже приобщается к занятиям физической культурой. Количество детей, занимающихся в спортивных секциях, с каждым годом только растёт, и в этом ваша заслуга — родителей, бабушек и дедушек», — отметил председатель профсоюзной организации Игорь Хомяков, приветствуя спортсменов.

Спартакиада завершилась безоговорочной победой объединенной команды «Безопасность», представители которой более 50-ти раз поднимались на пьедестал почета. Серебряным призером стала команда реакторного цеха, бронза досталась команде цеха обеспечивающих систем.

Звания «Лучших спортсменов» минувшего сезона удостоены представители команды «Безопасность»: Инна Орлова, Надежда Буланова, Анна Переходкина, Валентин Переходкин и Анатолий Федюков, а также представитель команды реакторного цеха Андрей Яковлев. Одними из самых активных участников стали Елена Переходкина (команда «Безопасность»), участвовавшая в соревнованиях по 10 видам спорта, Екатерина Тюрина (команда цеха обеспечивающих систем) и Владимир Федюков (команда «Безопасность» — в 9 дисциплинах.

Всего в рамках спортивного марафона было разыграно 114 комплектов наград в личном и командном первенствах в соревнованиях по 17 видам спорта: лыжные гонки, легкоатлетический кросс, дартс, петанк, плавание, легкоатлетическое многоборье с элементами ГТО, шахматы, настольный теннис, «веселые старты», гиревой спорт, гонки на лодках «дракон», турслет, мини-футбол, баскетбол, волейбол, перетягивание каната и бадминтон.

По словам старшего оператора реакторного цеха Дениса Филимоненкова, занятия спортом помогают ему держать себя в форме, легче справляться с трудностями, укрепляют физически и мотивируют ставить цели и добиваться их. И, конечно, дают невероятный позитивный настрой.

«Спорт для меня — это не просто увлечение, а образ жизни и семейная традиция. Родители личным примером вдохновляли и продолжают вдохновлять меня на занятие спортом. Прошедшая спартакиада Смоленской АЭС 2024 была для меня первой, и, надеюсь, далеко не последней. Такие мероприятия положительно влияют на здоровье, помогают справиться со стрессом и отвлечься от рутины, поднимают настроение и дают возможность показать себя. В спартакиаду включено немало командных видов спорта, что способствует формированию сильных профессиональных связей. Очень впечатлил турслёт — несмотря на сложные погодные условия, наша команда показала отличный командный дух и сплоченность», — поделилась впечатлениями Анна Переходкина, инженер управления мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийной готовности, которая полгода стала частью в коллектива Смоленской АЭС.

Все победители и призеры Спартакиады отмечены дипломами, медалями и призами от профсоюза станции. В перерывах между награждениями проходил розыгрыш на лототроне, и больше сотни счастливчиков, принимавших активное участие в спартакиаде, стали обладателями подарков.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС