Губернатор Смоленской области встретился с участниками СВО и их семьями



В светлый праздник Рождества Христова губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с участниками специальной военной операции и их семьями.

«На чаепитии в неформальной обстановке обсудили, как будем усиливать нашу совместную работу в этом году, объявленном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества», – сообщил губернатор.

Первой темой беседы стало увековечение памяти героев СВО.

«Наша задача – сделать так, чтобы подвиг современных защитников Отечества был твёрдо вписан в историю страны и региона уже сегодня. Активизируем эту работу по всей области, особенно в районах, – подчеркнул Василий Анохин. – Также договорились, что решения по выбору мест для установки памятников и монументов, их эскизы и проекты будут утверждаться по итогам коллегиального обсуждения».

В ближайшее время, отметил глава региона, будет разработан соответствующий порядок действий. Кроме того, губернатор поручил совместно с ветеранами подготовить методические рекомендации и актуальные материалы для проведения уроков мужества в школах о специальной военной операции и наших героях.

Также участники встречи обсудили, как нужно расширять и развивать систему поддержки участников СВО и их семей.

«Одним из ключевых вопросов по этой теме стала помощь детям наших защитников. Нужно организовать работу так, чтобы ребята получали качественное образование и поступали в вузы, а на каждом этапе их взросления они были обеспечены всем необходимым. Эту задачу, вне всякого сомнения, мы решим в полной мере», – заявил Василий Анохин.

Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам реабилитации для всех, кто возвращается с фронта. Кроме медицины, подчеркнул губернатор, в этом направлении важно развивать адаптивный спорт. Физкультура эффективно восстанавливает здоровье бойцов и помогает им вернуться к мирной жизни. Также продолжится работа по привлечению ветеранов СВО в органы государственной и муниципальной власти.

«Тех, кто уже имеет необходимый опыт и компетенции, будем назначать на посты, а тем, кто хочет, но не обладает нужными квалификациями, будем помогать в обучении», – отметил Василий Анохин.

В завершение встречи губернатор заявил, что решение всех вопросов и реализацию инициатив, поднятых сегодня, он возьмёт на личный контроль. Глава региона поблагодарил всех участников встречи за плодотворное общение.



Понажев Юрий Олегович

Юрист



2025 год является годом 80-летия Победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне. На заседании Государственного совета 20 декабря 2024 года Президент объявил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Ежегодно с 2007 года Президент своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи. 2022-й был Годом культурного наследия народов России, 2023-й — Годом педагога и наставника. 2024-й год, как и 2008-й, был Годом семьи.

Объявление 2025 года Годом защитника Отечества означет, что фокус общественного и государственного внимания должен быть направлен в текущем году на защиту военнослужащих и членов их семей, ветеранов, участников боевых действий. Особое внимание должно быть уделено социальным гарантиям военнослужащих, в том числе тех из них, кто получил ранения на военной службе, а также поддержке членов семей погибших военнослужащих. Никто не должен остаться без заботы и поддержки государства.

На встрече Губернатора Смоленской области Василия Анохина с участниками специальной военной операции и их семьями поднимались важные вопросы, которые возникают у многих участников военных действий и членов их семей. Одним из ключевых вопросов является получение высшего образования детьми участников специальной военной операции. Следует отметить, что в конце 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации могут учиться в вузах на бюджетных местах в пределах специально установленной квоты. Она должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. Как правило, данной квоты бывает достаточно для поступления и она часто выбирается не полностью, тем не менее, внимание к этой ситуации должно быть сохранено.

Важным вопросом является реабилитация военнослужащих, получивших ранения. В этой связи губернатор обратил особое внимание на адаптивный спорт, который помогает быстрее пройти процедуру восстановления. Важно подчеркнуть, что в 2025 году в Смоленске планируется открыть Центр адаптивного спорта, работа которого может быть направлена в том числе и на реабилитацию участников боевых действий. Очень важным является вопрос получения участниками СВО, получивших ранения, положенных выплат. Порой участники СВО не получают выплаты и вынуждены добиваться их через суд — так, участник СВО, воевавший в составе добровольческого формирования, смог добиться назначения выплаты только на основании решения Заднепровского районного суда города Смоленска в августе 2024 года. Конечно же, формальный бюрократический подход в таких случаях недопустим. Полагаю, что вопросы, связанные с назначением единовременных денежных выплат в связи с ранениями, должны решаться в досудебном порядке, в том числе при содействии фонда “Защитники Отечества”.

Назначение участников боевых действий на государственные должности уже имеет место — например, председателем Ярцевского окружного совета избран участник СВО Григорий Кравцов, в Администрацию Руднянского района назначен участник СВО Владимир Степаненко. Отбору кадров может послужить президентская программа “Время героев”, однако ряду участников потребуется пройти необходимую переподготовку и получить необходимое образование, на что обращалось внимание и в ходе встречи губернатора с участниками СВО и их семьями.

Ещё одним вопросом, поднимавшимся на встрече, стало увековечение памяти героев во всех районах Смоленской области. Такая работа будет включать в себя проведение уроков мужества в школах, которые, очевидно, будут проходить в рамках “Разговоров о важном”, а также создание монументов — работа по созданию мемориала в память о павших участниках СВО уже проведена в Смоленске, предстоит аналогичная работа в районных центрах. Полагаю, что нужно обратить внимание на опыт других регионов, где создаются именные избирательные участки — избирательным участкам на выборах присваиваются имена героев — участников боевых действий. В Смоленской области созданы четыре именных избирательных участка, все они расположены в Вяземском районе. Например, избирательный участок № 18 носит имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Борисовича Михайлова. В преддверии выборов в Смоленский городской совет в сентябре 2025 года было бы актуально в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества рассмотреть вопрос о создании именных избирательных участков в Смоленске, посвящённых подвигам наших ветеранов-смолян, участников Великой Отечественной войны.



Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.



В России до революции 1917 года существовала старая христианская традиция на Рождество собираться всем большим семейным кругом. Этот праздник объединял и взрослых, и детей. После окончания Рождественского поста жители дореволюционной России не стремились сразу же приступать к обильной еде и тем более к распитию крепких напитков. Свою рождественскую радость наши предки выражали в умеренном веселье, общении с детьми и родственниками, активных играх на улице, когда и дети и родители садились за одним общим столом, вместе вкушали двенадцать приготовленных блюд и вспоминали лучшие моменты своей жизни.

Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин продолжает и расширяет данную традицию, тем более 2025 год по указу Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина объявлен годом защитников Отечества. Сейчас все взоры обращены к специальной военной операции и всесторонняя поддержка ее участников как никогда необходима. Но в такие минуты стоит помнить и о традиционных ценностях, развивать их и закреплять, внедряя их на новый манер.

Такого рода неформальное чаепитие сплачивает семьи, объединяет различные слои населения, настраивая на совместную работу государство и общество. Совместная трапеза всегда считалась своего рода примирением и разрешением всех внутренних конфликтов, поиском совместных решений и сплочением семей, народов и государств. Хочется и сейчас в этот нелегкий для страны час, видеть сплочение всего общества и что б инициатива смоленского губернатора нашла отражения и в других регионах, и в конечном счета стала доброй традицией для новых и грядущих поколений.