Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



ПОДДЕРЖКА САМЫХ ЮНЫХ СМОЛЯН



Начиная с 1 января каждая смоленская семья, у которой рождается ребенок, при выписке из роддома теперь получает подарок от регионального Правительства. В набор входят пеленки, подгузники, детская одежда и другие вещи, которые будут полезны семье с новорожденным малышом.

«Уверен, что наша поддержка будет кстати. Это отличное подспорье для родителей, тем более что при формировании подарка мы старались максимально учесть ваши пожелания и предложения», –

подчеркнул Губернатор.

Говоря о других мерах поддержки, стоит отметить, что в нашем регионе при рождении треть-

его ребенка и последующих детей в дополнение к федеральному выдается областной материнский капитал. В 2024 году почти 1 000 семей стали обладателями данных сертификатов.

При рождении третьего ребенка семье положен областной материнский капитал в размере

163 300 руб., а при рождении последующих детей – по 100 000 руб.

на каждого. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, газификацию дома, приобретение автомобиля. С недавних пор меру поддержки можно использовать для погашения кредита при условии, что не менее 20% займа уже закрыто.

«Всего в нашем регионе сегодня более 8,6 тыс. многодетных семей. Усиление их всесторонней поддержки – это один из ключевых векторов работы Правительства области», – сказал Василий Анохин.

СПОРТИВНЫЙ ПАРК В ЯРЦЕВЕ



После обновления открылся спортивный парк физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном центре. Территория популярного у жителей района места теперь полностью благоустроена. Также там переоборудована лыжероллерная трасса, создана парковка, установлена система видеонаблюдения и построен домик, где можно выпить горячего чая и переодеться в спортивную форму.

«Парк после обновления стал современным пространством здорового образа жизни, где созданы комфортные условия для занятий физкультурой, тренировок, соревнований для школьников и взрослых. Кроме того, трасса всегда доступна для свободного катания любителей. В этом году продолжим улучшать территорию комплекса и установим там детскую и спортивную площадки», – прокомментировал Василий Анохин.

Губернатор пожелал, чтобы на территории парка всегда было как можно больше народа: воспитанники спортивной школы и секций повышали свое мастерство, а все желающие получали заряд бодрости и энергии.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО



В светлый праздник Рождества Христова Василий Анохин встретился с участниками специальной военной операции и их семьями. На чаепитии в неформальной обстановке обсудили планы на предстоящий год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

Первая тема беседы – увековечение памяти героев СВО. «Наша задача – сделать так, чтобы подвиг современных защитников Отечества был твердо вписан в историю страны и региона уже сегодня. Активизируем эту работу по всей области, особенно в районах», – акцентировал Губернатор.

В ходе встречи договорились, что теперь решения по выбору мест для установки памятников и монументов, их эскизы и проекты будут утверждаться по итогам коллегиального обсуждения. Кроме того, Губернатор поручил совместно с ветеранами подготовить методические рекомендации и актуальные материалы для проведения уроков мужества в школах о специальной военной операции и героях.

Также обсудили, как нужно расширять и развивать систему поддержки участников СВО и их семей. Одним из ключевых вопросов по этой теме стала помощь детям наших защитников. «Нужно организовать работу так, чтобы ребята получали качественное образование и поступали в вузы, а на каждом этапе их взросления они были обеспечены всем необходимым. Эту задачу, вне всякого сомнения, мы решим в полной мере».

Особое внимание участники встречи уделили вопросам реабилитации для всех, кто возвращается с фронта. Кроме медицины, в этом направлении важно развивать адаптивный спорт. Физкультура эффективно восстанавливает здоровье бойцов и помогает им вернуться к мирной жизни. Также продолжится работа по привлечению ветеранов СВО в органы государственной и муниципальной власти. «Тех, кто уже имеет необходимый опыт и компетенции, будем назначать на посты, а тем, кто хочет, но не обладает нужными квалификациями, будем помогать в обучении».

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ



В период праздничных дней коммунальные, дорожные службы, энергетики и оперативные службы работали с полной отдачей. Непрерывно функционировал оперативный штаб. Все системы жизнеобеспечения функционировали стабильно, не допустив каких-либо серьезных сбоев. Губернатор поблагодарил за труд всех сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности смолян, а также за оперативное решение возникавших вопросов.

Кира ВАСИЛЬЕВА