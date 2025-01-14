Первая пара молодожёнов в 2025 году

Алина Василькова и Даниил Коробков из уголовно-исполнительной системы региона открыли свадебный сезон сразу после новогодних праздников.

Знакомство молодых людей могло бы и вовсе не состояться, если бы в начале 2024 года они не пришли устраиваться на службу в УФСИН России по Смоленской области. Так получилось, что девушку определили на одну из должностей в канцелярию колонии-поселения № 7 в Смоленском районе, а Даниила направили в сафоновскую исправительную колонию. Но сейчас молодожены уверены: неспроста судьба связала их именно на службе.

– Весной прошлого года нас, молодых сотрудников, отправили на первоначальное обучение в Псковский филиал университета ФСИН России, – рассказывает Алина. – Несмотря на то, что в нашей группе было несколько смолян, мы с Даниилом быстро нашли общий язык и подружились. Поддерживали друг друга в учебе, помогали готовиться к зачетам и практическим работам, в свободное время вместе гуляли по городу, общались. Казалось, что знаем друг друга очень давно!

Месяц, отведенный на учебу, пролетел быстро. Вернувшись в Смоленскую область, молодые люди решили не расставаться. И даже расстояние между ними, а точнее, между местами их дальнейшей службы, не стало помехой, а лишь укрепило отношения.



Они поженились 10 января. Со столь важным событием в жизни их поздравили родители, близкие друзья и коллеги. В церемонии бракосочетания также принял участие благочинный города Смоленска, иерей Дионисий Давыдов.



Сегодня ребята серьезно смотрят в свое будущее. Говорят, семья – это, конечно, прекрасно и очень важно, но чтобы крепко стоять на ногах, нужно иметь стабильную работу, а служба в уголовно-исполнительной системе как раз дает им уверенность в завтрашнем дне. Молодые сотрудники, теперь уже муж и жена Алина и Даниил решили отправиться в свадебное путешествие чуть позже. А в ближайших планах у супругов – перевестись на службу в УФСИН поближе друг к другу.

Информация и фото пресс-службы УФСИН России по Смоленской области