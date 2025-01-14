﻿Город-спутник Смоленской АЭС получит от Росатома 1 млн рублей на образование





Десногорск занял третье место в ежегодном публичном рейтинге муниципалитетов — участников проекта «Школа Росатома» за 2024 год. За это он получит грант в размере одного миллиона рублей на цели в сфере образования в текущем году.

«Наш город второй год подряд демонстрирует высокие результаты в образовательном проекте атомной отрасли. В этом заслуга всех, кто участвует в развитии талантливой молодежи. Благодаря поддержке Росатома перед нами открывается еще больше возможностей для реализации новых образовательных инициатив, направленных на всестороннее развитие подрастающего поколения», — подчеркнул глава муниципалитета Анатолий Терлецкий.

В Десногорске в проект «Школа Росатома» вовлечены тысячи дошкольников, учащихся образовательных учреждений, их родители, педагоги, наставники. Основные направления проекта — конкурсы для городов, образовательных учреждений, учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации, мероприятия для талантливых детей. В прошлом году десногорцы активно заявили о себе в самых разных творческих, образовательных и музыкальных событиях проекта. Танцевальный коллектив «Каприз» Центра культуры и молодежной политики занял 1 место в финале конкурса «Танцующий город» в Новоуральске. Семья Михненковых достойно представила свою игру в финале конкурса «Семь сов», который проходил в Сарове. Команда школы №1 провела «Умные новогодние каникулы со Школой Росатома» в Москве. Воспитанники детских садов со своими родителями и воспитателями участвовали в акциях «Засветись со Школой Росатома», «Чудо в каждый дом», чемпионате по хоккею на траве 5+, в конкурсе «Семейный театр на выходных».

На участие в Фестивале авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни — 2025» подали заявки восемь молодых поэтов и вокалистов нашего города. На отборочном прослушивании их творчество высоко оценила председатель жюри, известная рок-певица Светлана Сурганова, двое артистов — Павел Склюев и Александр Устюгов выступили на сцене во время ее концерта, который с аншлагом прошел в городе атомщиков.

Как прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Татьяна Кужаниязова, по итогам работы за 2024 год будет проведено внутреннее рейтингование среди образовательных учреждений, оценивающее их участие в проекте. Эти результаты будут учитываться при определении целей, на реализацию которых потратится грантовый миллион рублей.

«В прошлом году Десногорск занял вторую строчку рейтинга и получил 1,5 млн рублей. На эти деньги было закуплено оборудование для создания студии детского анимационного фильма в Доме детского творчества. В ближайшее время начнется набор двух групп детей и подростков, которые хотят осваивать искусство мультипликации», — отметила она.

«Школа Росатома» для меня — это невероятно крутая возможность попробовать себя в разных проектах, завести новых друзей, открыть в себе новые таланты, узнать что-то новое! Я участвовала во многих конкурсах, они безумно интересные и захватывающие. Я желаю всем окунуться в этот мир знаний, позитива и креатива», — поделилась впечатлениями учащаяся Дома детского творчества Анастасия Бухарова.

Рейтингование атомных городов проводится ежегодно и формируется путем оценки более 30 муниципалитетов — участников по 28 показателям, которые учитывают активность жителей в событиях «Школы Росатома».

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС