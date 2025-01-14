﻿Смоленская АЭС в 2024 году приняла на работу более 150 новых сотрудников





Атомная отрасль привлекает квалифицированные кадры работой над интересными проектами и экосистемой по раскрытию потенциала

В 2024 году коллектив Смоленской АЭС принял в свои ряды 156 сотрудников, шестидесяти из них присвоен статус «молодой специалист».

«Наша отрасль стремительно движется вперед, открывает новые горизонты. Безусловно, всем предприятиям, в том числе и нашему, нужны образованные, мобильные, мотивированные кадры, обладающие активной жизненной позицией, здоровыми амбициями в сочетании с ответственностью. Ставка делается на выпускников профильных вузов. Всех молодых ребят, которых приняли, по-отечески опекаем, материально поддерживаем и даем все шансы стать частью команды, которая создает будущее страны», – отмечает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Сейчас на Смоленской АЭС трудится свыше 3700 человек, четверть коллектива – молодежь до 35 лет. Для нее действуют программы адаптации, наставничества, сформирован специальный соцпакет, включающий различные виды материальной помощи, поддержку оказывает профсоюз и организация молодых атомщиков.

«Я окончила Саратовский государственный университет, в Десногорск приехала вслед за мужем, которого после окончания военного института распределили в воинскую часть 3678 по охране Смоленской АЭС, — рассказывает молодой инженер отдела технической диагностики Радмила Набиуллина. – Подавая резюме, очень надеялась, что мои знания в области геологии пригодятся на атомной станции. Рада, что удалось устроиться по специальности».

Выпускников вузов привлекают на атомную станцию социальные гарантии, достойная заработная плата, возможность участия в решении интересных задач по производству энергоресурсов, цифровизации, созданию новых продуктов для российского и зарубежного рынков. Интерес вызывает программа специализированного резерва для подготовки на ключевые должности, в том числе и по международным проектам на АЭС в Турции и Бангладеш.

«Стать атомщиком решил не задумываясь, на станции работают родители и старший брат, к тому же это стабильное, надежное предприятие, — рассказывает оператор реакторного цеха Антон Баранов. — Работа нравится, есть желание расти в профессии. Уже прошел этап привыкания к условиям труда и функциональным обязанностям. Коллектив в смене опытный и отзывчивый, коллеги делятся знаниями, помогают легче освоиться в должности и быстрее начать работать самостоятельно».

Росатом продолжает дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Привлечение молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры эффективных инструментов. Дополняется и законодательная база.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов, Марина Михальчик