(заголовок)

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Конкурс «Идеи, преображающие города»

С 1 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года проводится VIII Всероссийский Конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города», направленный на вовлечение молодых граждан в развитии своих городов и поселений.

Организаторами Конкурса выступают государственные и общественные организации, в сферу деятельности которых входят вопросы государственного и муниципального развития: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству, Автономная некоммерческая организация «Институт развития местных сообществ», Общественная палата Российской Федерации, Союз архитекторов России, АО «ДОМ.РФ».

Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, на 2024/2025 учебный год. Участники и победители Конкурса примут участие в образовательных мероприятиях и практиках. Итоги будут подведены в рамках мероприятий Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ-МОСКВА» с 22 по 24 мая 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать по ссылке: https://forms.gle/bTXPqWm5M7gBNGZ4A анкету участника и прикрепить ссылки на конкурсные работы, размещенные на файлообменном (облачном) сервисе – disk.yandex.ru

Информация о конкурсе, ходе его проведения и подведения итогов размещается на сайте http://россия-территория-развития.рф в разделе Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города».

Контактная информация организационного комитета: 109012, г. Москва ул. Новая площадь д. 8 стр. 1, оф. 408 +7 (495) 606-85-31, +7 (925) 618-38-81 электронная почта: konkurs.idei.goroda@yandex.ru