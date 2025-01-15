Губернатор Василий Анохин рассказал о подготовке к 80-летию Победы

Приближающийся юбилей Великой Победы – это знаковое и чрезвычайно важное событие для нашей страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.

– Всё это накладывает на нас большую ответственность, и мы должны провести мероприятия, посвященные бессмертному подвигу нашего народа, на высоком уровне и с полной самоотдачей. Для обсуждения хода подготовки к главному празднику провёл заседание регионального организационного комитета, – рассказал Губернатор Василий Анохин.

Вместе с областной Думой, Смоленской митрополией, общественными организациями и местными властями Правительство подготовило масштабный план празднования 80-летия Великой Победы. Его основная часть состоит из более чем 130 пунктов. Большой блок – это образовательные, культурные, просветительские, концертные и фестивальные мероприятия. Также будут отремонтированы и отреставрированы памятные объекты по всему региону. Кроме того, организуем акции в формате дней единых действий во всех муниципальных образованиях. Отдельный раздел рассмотренного на заседании документа посвящен работе по усилению всесторонней поддержки наших дорогих ветеранов.

В ходе обсуждения Губернатор отметил важность максимально активного вовлечения в работу по проведению юбилейных мероприятий молодёжи, используя для этого возможности волонтёрских организаций, поисковиков и Движения Первых, а также уникальный опыт ветеранов и участников боевых действий и специальной военной операции.

В преддверии важнейшего праздника глава региона порекомендовал подписаться на официальный телеграм-канал «80 лет Великой Победе» (https://t.me/may_9_ru). В нем публикуются интересные материалы, связанные с предстоящим юбилеем.