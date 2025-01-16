При заключении контракта на территории Смоленской области граждане будут получать 1,2 млн рублей





В Смоленской области изменена сумма региональной выплаты при заключении гражданами, пребывающим в запасе, контракта с Минобороны России. Она составит 800 тыс. рублей. С учетом федеральной выплаты 400 тыс. руб., теперь общий размер единовременной выплаты – 1,2 млн руб.

Кроме этого, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, могут получить 100 тысяч рублей.

В регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно.Также при заключении контракта на военную службу есть возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Подробную информацию можно уточнить в Пункте отбора на военную службу по контракту (г. Смоленск ул. М. Жукова, д. 12/2) или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45.14:31без подписи или как авторский материал, информация в свободном доступе