Смоленские ветераны СВО смогут получить по семь миллионов рублей на развитие собственного сельскохозяйственного бизнеса

Ветераны СВО из Смоленской области и всей страны, которые решили заняться агробизнесом, получат поддержку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в государственную программу развития сельского хозяйства.

Грантом смогут воспользоваться уволенные в запас участники специальной военной операции, кто решит запустить свое дело на селе. Отбор проектов будут проводить в регионах специальные комиссии.

Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей.

На организацию своего дела по другим агронаправлениям — до 5 млн рублей.