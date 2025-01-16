﻿Смоленскую АЭС в 2024 году посетили более 2500 жителей России





Смоленская АЭС подвела итоги экскурсионной программы 2024 года: за прошедший период объекты станции посетили 2578 человек. Жители разных регионов России узнали много нового о перспективах работы в атомной отрасли и увидели изнутри, как устроено высокотехнологичное производство.

«Всего было организовано 148 туров, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Очевидно, интерес к атомным технологиям растет, — отметил и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта. – Мы всегда открыты для диалога с общественностью, рассказываем о работе, высоких стандартах безопасности и социальной ответственности современного атомного предприятия. Особый акцент делаем на профориентационные туры для молодежи. Возможно, именно эти ребята в будущем станут нашими сотрудниками и внесут свой вклад в развитие отрасли».

Экскурсии для школьников и студентов, технические туры для представителей органов власти, здравоохранения и образования, журналистов, презентации экологических отчетов, общественные обсуждения, лекции, конференции, встречи, конкурсы – актуальная информация доносится в доступной форме для разных целевых групп.

«Очень впечатлен масштабом и мощью производства. Трудно представить, что все здесь – дело научной и инженерной мысли, — отметил студент Ивановского государственного энергетического университета Кирилл Лекторов. — Очень понравилась экскурсия в центральный зал, где стержни со свежим ядерным топливом ждут своей загрузки в реактор, чтобы отдать гигантскую энергию. Интересно было бы стать частью команды людей, обладающих невероятными знаниями и способных умело управлять сложными процессами».

В 2024 году расширению экскурсионной аудитории послужили дни открытых дверей в информационно-выставочном комплексе ЦИСО «Нейтрино», где все адаптировано под запросы посетителей любого возраста. В семи тематических залах расположились два десятка интерактивных экспонатов, погружающих в мир атомной энергии.

«Отличная профориентационная площадка, специалисты провели по-настоящему захватывающую экскурсию и так потрясающе представили полезную информацию, что многие ребята задумались о выборе профессий, связанных с атомной энергетикой», – поделилась впечатлениями учитель школы № 1 Десногорска Наталья Степанченко.

Диалог с молодежью — один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Марина Михальчик