Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начинает работу с депутатским корпусом



Муниципальные депутаты теперь смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов благодаря инициативе ВАРМСУ.

Конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ прошла в национальном центре «Россия» в рамках проекта «Муниципальный диалог». Её участниками стали заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв, сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева, сенатор Андрей Шевченко, глава Мелитополя Галина Данильченко, также представители Совета Федерации, Госдумы, Минстроя, председатели городских Дум региональных центров.

Одно из ключевых решений, принятых на конференции – теперь не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах.

«Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику», – отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула:«Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие. Это ещё и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобождённой основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей».

В ходе пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов также обсудили вопросы подготовки кадров, усовершенствования нормативно-правовой базы и ряд других тем, важных для повышения качества жизни в муниципалитетах. Конференция позволила значительно расширить контур партнёров ВАРМСУ.

В мероприятии приняла участие и руководитель аппарата Смоленского городского Совета Анна Гайдамакова.

«Значимо, что ВАРМСУ начинает год с работы с депутатами на местах и расширению их возможностей, впервые проводит подобную конференцию. Среди основных положений – то, что на благо жителей должны работать вместе и представительные, и исполнительные органы власти. Конференция стала для меня площадкой, на которой можно обменяться с коллегами лучшими практиками, чтобы усовершенствовать работу органов местного самоуправления в своих городах», – поделилась Анна Гайдамакова.

В 2024 году Президент России Владимир Путин законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, в том числе на международном уровне.