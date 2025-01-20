В Вадине появится остановка

Депутат Смоленскойобластной Думы Александр Станьков вместе с Главой Сафоновского муниципального округа Александром Царевым побывали с рабочим визитом в Вадине.

В ходе встречи обсуждался вопрос, касающийся обращений жителей поселка Вадино по организации дополнительного автобусного остановочного пункта вблизи железнодорожных путей.

Оценив ситуацию и определив место расположения остановки, было принято решение о необходимости ее обустройства и установки в текущем году.

Также посетили мемориальный комплекс, в который входят могила секретаря подпольной комсомольской организации Михаила Петрушина, казненного гитлеровцами в сентябре 1942 года; памятное место, где в 1942 году был организован Вадинский партизанский отряд; обелиск в честь партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, решено провести благоустройство мемориала.

Кроме того, председателю Центрального территориального комитета Администрации Сафоновского округа Лилии Здесевой поручено обсудить с жителями запланированные работы по капитальному ремонту и обновлению памятников.