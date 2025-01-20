Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Приоритет – реализация национальных проектов



Состоялось первое в 2025 году заседание Правительства области, в ходе которого обсудили планы работы на ближайший период. Ключевые задачи уже определены – это реализация национальных проектов. До 2030 года в регионе будет воплощаться в жизнь 13 масштабных государственных инициатив, в рамках которых уже разработаны аналогичные региональные. Их основные цели – повышение качества жизни смолян, развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, увеличение рождаемости, поддержка семей с детьми и старшего поколения.

Также Губернатор поставил задачу главам муниципальных образований минимизировать ямочный ремонт дорог и переходить в их обновлении на более эффективный и комплексный метод «больших карт». Он предполагает срез верхнего слоя поврежденного асфальта на большом участке и перекладку нового покрытия на нём. Такой подход обладает значительными преимуществами и позволяет оперативно устранять любые виды дефектов, качественно восстанавливать цельность и ровность дорожного полотна.

Открытый разговор в профессиональный праздник



В День российской печати Василий Анохин провёл большую пресс-конференцию. Разговор со смоленскими журналистами и блогерами прошел открыто и в формате живого диалога.

«Обсудили реализацию национальных проектов, план ремонта смоленских дорог, поддержки семей участников СВО и др. – всё то, что актуально для смолян. Получил много обратной связи – предложения, инициативы и идеи, которые помогут в реализации наших проектов. Все они будут рассмотрены и взяты в работу».

Также по случаю профессионального праздника губернатор вручил специалистам отрасли награды от Правительства области.

Подготовка к великому празднику



Вместе с областной Думой, Смоленской митрополией, общественными организациями и местными властями подготовили масштабный план празднования 80-летия Великой Победы. Его основная часть состоит из более чем 130 пунктов. Большой блок – это образовательные, культурные, просветительские, концертные и фестивальные мероприятия. Также будут отремонтированы и отреставрированы памятные объекты по всему региону. Кроме того, пройдут акции в формате дней единых действий во всех муниципальных образованиях. «Отдельный раздел рассмотренного на заседании документа посвящен работе по усилению всесторонней поддержки наших дорогих ветеранов. Во всю работу активно будем вовлекать смолян, особенно детей и молодёжь», — рассказал Василий Анохин.

Взаимодействие во благо



Также на прошлой неделе обсудили взаимодействие церковных и светских властей региона с участием митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора и епископа Рославльского и Десногорского Мелетия.

«Я благодарю уважаемых Владык за самое деятельное участие церковных властей в общественной жизни области, в помощи, которая оказывается участникам СВО и их семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы объединили наши ресурсы, направленные на увеличение рождаемости. Активно работаем по теме сохранения исторической памяти и занимаемся подготовкой к празднованию юбилея Великой Победы», — отметил Василий Анохин.

Скидки семьям участников СВО на приобретение квартир



Повысить доступность комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов – одна из важнейших задач сегодня. Её решение в условиях снижения ипотечного кредитования требует большей консолидации усилий участников рынка, поиска новых путей сотрудничества властей и бизнеса.

Для обсуждения совместной работы в этом направлении Василий Анохин провел совещание с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков.

Правительство области в ближайшее время существенно увеличит размеры выплат для погашения ипотеки многодетными семьями и молодыми специалистами, а также упростит условия их получения. Кроме того, семьи участников СВО, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, будут получать аналогичную меру поддержки на приобретение жилья в приоритетном порядке.

Договорились с участниками совещания, что вместе с застройщиками, банками, муниципалитетами будем помогать жителям области в объединении мер поддержки, льготных программ и продуктов для максимального облегчения покупки жилья. Все введённые и действующие инструменты должны работать и помогать людям, стимулировать строительство новых частных и многоквартирных домов. Рассчитываем, что таким путем, а также в рамках других государственных инициатив – комплексное развитие сельских территорий, обеспечение квартирами сирот и целевиков – улучшим жилищные условия почти 500 семей в текущем году.

Также заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией смоленских строителей. И первым решением стало предоставление скидки от 4-х до 10-ти % семьям участников СВО на приобретение квартир в домах, построенных членами Ассоциации.

Основная задача на 2025 год – сохранить темпы ввода жилья и развития инфраструктуры



На прошлой неделе Василий Анохин встречался с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития строительства и ЖКХ в регионе, реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2024 году для развития отраслей в регионе проведена большая работа. Было введено почти 500 тыс. кв. м жилья, что на 20% больше планового показателя, установленного Минстроем России. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всему региону благоустроено 76 общественных и дворовых пространств.

Беспрецедентный объем работ был выполнен для развития коммунальной инфраструктуры региона. С 2023 года модернизировано более 200 км инженерных сетей в 19 муниципальных округах, построено 5 новых объектов теплоснабжения.

«Основная задача на 2025 год – сохранить темпы ввода жилья и развития инфраструктуры в регионе. Для этого есть все необходимые возможности – запуск нового профильного нацпроекта, федеральная поддержка, а также большой задел на будущее, сформированный нами за 2 года вместе со смоленскими строителями и организациями в сфере ЖКХ».

Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта»



Уже более 10-ти лет Смоленщина принимает Чемпионат и первенства Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В этот раз на базе университета спорта собрались 850 сильнейших спортсменов из 17-ти регионов. Нашу область во всех дисциплинах представили 101 спортсмен. В состязательную программу вошли беговые и технические виды спорта, многоборья и во всех площадках велась упорная, напряжённая борьба.

Кира Васильева