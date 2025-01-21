Единый день приемов участников СВО

23 января 2025 года с 12.00 до 13.00 в Сафоновской местной общественной приемной Партии «Единая Россия» состоится Единый день приемов участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам. Адрес: ул. Ленина, д.4а, 3й этаж (здание ДК)

Предварительная запись по тел. 89525315316