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Единый день приемов участников СВО

21.01.2025

23 января 2025 года с 12.00 до 13.00 в Сафоновской местной общественной приемной Партии «Единая Россия» состоится Единый день приемов участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам. Адрес: ул. Ленина, д.4а, 3й этаж (здание ДК)
Предварительная запись по тел. 89525315316

Опубликовано в категории Важно знать

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