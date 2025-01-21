﻿Смоленская АЭС-2 включена в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года





Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В рамках этой стратегии Смоленскую АЭС ждет строительство двух энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами поколения 3+ общей мощностью 2400 МВт.

«Уже в 2025 году мы приступим к возведению строительно-монтажной базы с обеспечивающей инфраструктурой. Региональное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение проектной документации, в ближайшие дни ожидаем разрешения от администрации Рославльского района, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Площадка к началу работ подготовлена, на ней завершена вертикальная планировка. Стремительно приближается грандиозная стройка, которая даст старт энергоблокам с оптимизированными водо-водяными энергетическими реакторами высокой безопасности и эффективности».

Ввод в эксплуатацию энергоблоков намечен на период с 2033 по 2035 год. Новые генерирующие мощности призваны заменить ныне действующие, срок эксплуатации которых приближается к завершению. На пике строительства, ближе к 2030 году, в работах будут задействованы до 11 тысяч человек. Специально для их проживания вблизи Десногорска возводится модульный строительный городок, способный принять многотысячный коллектив строителей.

«Правительство региона плотно взаимодействует с госкорпорацией «Росатом» по вопросам строительства второй очереди атомной станции, – сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Этот глобальный инвестиционный проект на несколько десятилетий станет для города Десногорска и региона в целом мощнейшим стимулом экономического, промышленного и технологического движения на пути к устойчивому развитию и повышению качества жизни населения. Мы активно укрепляем кадровый потенциал регионального стройкомплекса, что поможет закрыть существенную часть потребностей в рабочих руках на столь важном объекте».

В общей сложности до 2042 года в Российской Федерации запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт. Генсхема на горизонте до 2035 сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в частности: 2 энергоблока Курской АЭС-2, 2 энергоблока Смоленской АЭС-2, 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2, 1 энергоблок Белоярской АЭС, 1 энергоблок Кольской АЭС-2.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Марина Михальчик