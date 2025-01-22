Сафоновский историко-краеведческий музей — победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Проект «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтерского города» — это повод по-новому взглянуть на историю Сафонова, найти новые смыслы и интерпретации событий прошлого, обрести ценности, которые помогут выстроить перспективу развития в будущем, вернуть чувство гордости, источник культурных и творческих инициатив.

Проект стартует в январе 2025 года. Впереди у творческой команды много работы.

В результате просветительских, дискуссионных, исследовательских мероприятий проекта, а также благодаря применению креативных индустрий (медиа, дизайн и мультипликация) сафоновцы не только попробуют по-новому взглянуть на историю своей территории, сформулируют новые смыслы, но и обретут их визуальные образы.