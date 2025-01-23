Губернатор Василий Анохин рассказал о помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями

Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с руководителем фонда «Круг добра», протоиереем Александром Евгеньевичем Ткаченко, прибывшим в Смоленск с рабочим визитом.

Когда дети болеют редкими и тяжелыми, угрожающими их жизни заболеваниями – это беда, с которой родителям, а подчас и органам власти на местах справиться не под силу.

Для помощи семьям, столкнувшимся с таким страшным несчастьем, по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина ровно 4 года назад был создан фонд «Круг добра». Он занимается поистине святым делом – обеспечивает ребят дорогостоящими и эффективными препаратами, лечением и средствами реабилитации.

Сегодня «Круг добра» помогает 69 детям из нашего региона с тяжелыми заболеваниями. Губернатор раскыл одну реальную историю, стоящую за этим числом.

– Шестилетний Милан Коркин из Рославльского района с редким диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна получил благодаря президентскому фонду препарат генной терапии стоимостью около 300 млн руб. Лекарство позволило затормозить патологические процессы, и теперь маленький смолянин растёт активным и подвижным мальчиком.Всего с 2021 года на помощь ребятишкам в нашей области фонд направил более 1,4 млрд руб. Отдельно отмечу, что его бюджет формируется из части повышенной ставки НДФЛ на доходы россиян, превышающие 5 млн руб. в год. Этот справедливый механизм финансирования «Круга добра», предложенный Главой государства, позволил стать нашей стране одним из мировых лидеров в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Сейчас между Правительством области и «Кругом добра» выстроено тесное сотрудничество.

На встрече с Александром Евгеньевичем Губерантор обсудил вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по программам медицинского и социального сопровождения ребятишек с тяжелыми заболеваниями. Также рассказал о ходе строительства нового корпуса детской областной клинической больницы, который улучшит качество и условия лечения детей по всей области.

– Благодарю Александра Евгеньевича и «Круг добра» за внимание к нашему региону, помощь и добро, которые спасают детские жизни, – сказал Василий Николаевич.

