Стартовала реализация новых нацпроектов



Президент России Владимир Путин призвал оценивать результаты нацпроектов по реальным улучшениям

«Здесь очень важно, чтобы документы не расходились с реалиями жизни. Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, — указал глава государства на совещании с членами правительства.

С 1 января 2025 года стартовала реализация 19 новых национальных проектов, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. Выполнение намеченных планов должно улучшить качество жизни россиян, вывести на новый уровень многие отрасли. Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, должен быть готов к запуску к концу марта.

Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей, еще не менее 13 трлн — привлечь за счет внебюджетных инвестиций.

Какие ожидания вы испытываете в связи со стартом новых национальных проектов? Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для того, чтобы реализация нацпроектов была еще более эффективной? Какой из нацпроектов наиболее важен для вашего региона?



Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.



В день российской печати состоялась первая в этом году пресс-конференция губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина, рассказал журналистам региона об итогах работы Правительства в 2024 году и обозначил задачи на будущий год. В ходе неформальной беседы глава региона раскрыл те показатели, которые планируется достичь в 2025 г.

Для Смоленска и Смоленской области в соответствии со стратегией развития страны и национальными целями в Смоленской области будут реализовываться 13 нацпроектов. Важнейшими и приоритетными являются проекты социальной направленности: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети».

Так в регионе запланировано: в рамках проекта «Образование»: капитальный ремонт 8 школ, 2 детсадов, 3 зданий СПО; создание 2 образовательно-производственных кластеров химической отрасли и сельского хозяйства, а также открытие 12 классов агробиотехнологий.

Проект «Здравоохранение»: завершение строительства онкологического диспансера, модернизация больниц, а также целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости (бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, увеличение до 1 млн рублей выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и другое).

Проект «Строительство»: строительство нового жилья в 13 муниципалитетах; благоустройство 26 общественных и 46 дворовых территорий. Капремонт 61 объекта водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также ремонт 68 км сетей. Ремонт 180 км дорог; покупка 10 троллейбусов, 22 автобусов и 55 единиц коммунальной техники.

Проект «Культура»: продолжение работ по восстановлению Смоленской крепостной стены, Костёла, усадьбы «Высокое» и церкви Спаса усадьбы Тенишевых; комплекс мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Спорт»: строительство семейного ФОКа «Термоленд-Дельфин», бассейна в Вязьме, «умных» спортплощадок в Красном и Монастырщине, 6 площадок ГТО; ремонт бассейнов в спортшколе в Ярцеве, стадионов в Ельне и Дорогобуже, спортшколы в Рудне и завершение работ на стадионе в Духовщине.

В рамках патриотического воспитание: расширение перечня мер поддержки бойцов СВО и их семей; ремонт 63 военно-мемориальных объектов, слет Городов-героев, открытие музеев Героям России Дмитрию Васильевичу Беляеву и Андрею Александровичу Блохину, Артему Эдуардовичу Иванову.

Вот лишь незначительная часть запланированных мероприятий, которые направлены на улучшение и развитие Смоленской области, на создание комфортных условий для жизни каждого человека. Хочется надеяться на успешное завершение всех проектов и программ, что бы наши дети жили в новом благоустроенном мире, без войн и конфликтов.



Понажев Юрий Олегович

Юрист



Президент России Владимир Путин впервые инициировал создание четырёх национальных проектов 5 сентября 2005 года на встрече с руководством правительства, Федерального собрания и членами президиума Госсовета. Первыми нацпроектами были «Современное здравоохранение», «Качественное образование», «Доступное жилье», «Эффективное сельское хозяйство». Был создан Совет при Президенте по реализации национальных проектов. Президент лично возглавил совет, а Дмитрий Медведев стал его первым заместителем. В рамках первых национальных проектов удалось добиться улучшения ситуации с демографией, модернизации медицинских учреждений, запуска ипотечных программ, однако сохранялись проблемы с доступностью жилья для молодых семей, а сельское хозяйство с трудом противостояло наплыву дешёвого импорта (что было частично пресечено в условиях российских контрсанкций в 2010-е годы, хотя к этому времени заметная часть сельскохозяйственных предприятий прекратила существование). Образование в значительной степени сохраняло свою доступность для обычных граждан, однако реформы в рамках внедрения Болонской системы и преобразования в РАН не дали возможность сделать его по-настоящему передовым, в связи в чем в настоящее время наконец-то объявлено о вовзврате к традиционной для нашей страны системы полноценного базового высшего образования вместо бакалавриата. Тем не менее, первый опыт национальных проектов показал, что они дают возможность консолидировать значительные государственные ресурсы на решение важнейших задач, а не размазывать поддержку тонким слоям по разным статьям бюджетных расходов. В связи с этим формат национальных проектов получил развитие, и в настоящее время запущены уже 19 национальных проектов.

Как отмечается, на национальные проекты к 2030 году будет выделено около 40 триллионов рублей, а ещё не менее 13 триллионов привлекут за счёт внебюджетных инвестиций, что выглядит значительными ресурсами. Для достаточного финансирования национальных проектов необходимо увеличить размер федерального бюджета и долю ВВП, перераспределяемую через бюджетную систему. В противном случае средств может оказаться недостаточно, поскольку из-за роста инфляции инфраструктурные расходы увеличиваются кратно по некоторым статьям расходов. Налоговая реформа является шагом в правильном направлении, но нужно исключить ситуацию вывода средств за рубеж, продолжить работу по деофшоризации, увеличить обложение сверхприбылей, поскольку иначе ресурсы опять начнут уходить из государственной кубышки через отток капитала.

Полагаю, что нацпроекты могут стать ключом к модернизации российской экономики и улучшению качества жизни граждан, но нужно подвергать бюджетные расходы полноценному аудиту и использовать их оптимальным образом. С одной стороны, нужно исключить неэффективное средств, в связи с чем повышается значение Счётной палаты, но нужно дать возможность ответственным госзаказчикам работать с надёжными и опытными контрагентами с хорошей репутацией на рынке, которых они отберут, а не вынуждать их работать с ненадёжными подрядчиками, признаваемыми победителями через систему госзакупок, что впоследствии оборачивается проблемами при исполнении государственных контрактов.

Среди всех национальных проектов я бы особо выделил два нацпроекта, курируемых вице-премьером Дмитрием Патрушевым — «Продовольственная безопасность» и «Экологическое благополучие». Первый нацпроект принципиально важен для возрождения российского села, доступа сельхозпредприятий к кредитным ресурсам, доступному топливу, возможности сбыта продукции и улучшению сельской инфраструктуры, возрождения национального семеноводства. Иностранные санкции показали, что полагаться на импорт нельзя, как минимум, продовольственная безопасность страны должна надёжно обеспечиваться своими ресурсами. Нацпроект по экологии не менее важен — ситуация в Чёрном море показала, к каким тяжёлым последствиям приводят экологические катастрофы — страдают туристические зоны и пляжи, нарушается баланс экосистемы, птицы страдают от загрязнения мазутом, колоссальные усилия государства и волонтёров должны месяцами исправлять небрежность и халатное отношение дельцов к соблюдению экологических стандартов. Можно вспомнить и разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 году. Следует также отметить, что в условиях климатического перехода и того, что даже такие страны, как Китай, колоссально инвестируют в зелёную энергетику, Россия должна модернизировать свою нефтяную промышленность, чтобы не потерять сырьевые доходы в условиях нового международного экологического регулирования. Как минимум, нужно вести работу по созданию установок по улавливанию и хранению углерода в рамках нефтедобычи, добиваться этого как директивно, так и через налоговые инвестиционные льготы. В противном случае есть угроза того, что российскую нефтяную промышленность со временем признают не соответствующей экологическим стандартам из-за большого уровня загрязнения и выбросов CO2, что может привести к отказу от импорта российской нефти. Это тем более актуально с учётом санкций против российского нефтяного танкерного флота. Поэтому российская “нефтянка” должна отвечать самым современным экологическим стандартам, обсепчивающим безопасную экологическую транспортировку и добычу сырья. Внедрение стандартов, таких как “Евро-6” для бензина позволило снизить выбросы сажи и окисей азота бензиновыми автомобилями на 25 процентов. Надеюсь, что в рамках нацпроекта в сфере экологии можно добиться и того, чтобы российская нефтяная промышленность в целом стала более экологичной.

Для Смоленской области может быть интересен нацпроект «Средства производства и автоматизации». В советское время в регионе была создана сильная промышленная база, которая постепенно отстала в своём развитии. Теперь предпринимаются шаги по её модернизации. В рамках данного нацпроекта предусмотрены, например, мероприятия по развитию станкоинструментальной промышленности, развитию производства литейного и термического оборудования. Как объявлено Губернатором Смоленской области Василием Анохиным, на смоленском заводе «Измеритель» планируется запустить производство современных сервоприводов – сложных устройств, применяемых в промышленной робототехнике, автоматизированных станках, грузоподъемном и упаковочном оборудовании, авиастроении и в других высокотехнологичных сферах. Думаю, что для такого рода проектов можно было бы использовать ресурсы нацпроекта «Средства производства и автоматизации», курируемого Первым вице-премьером Денисом Мантуровым.