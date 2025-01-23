Хозяйка семейной фермы

Пять лет назад, в 2019 году, жительница деревни Николо-Погорелое Ирина Строгонова обратилась в департамент сельского хозяйства Смоленской области с заявкой на получение государственного гранта «Начинающий фермер».

В тот период общество с ограниченной ответственностью «Млечный путь», где она работала управляющей, переживало тяжелые времена. Чтобы содержать семью, выучить детей, приходилось продавать на рынке молоко от коров с частного подворья.

С детства приученная к труду, она не могла сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как разваливается хозяйство, ставшее преемником совхоза «Батищевский». На здешних полях и фермах трудилось не одно поколение ее родных. Передовой дояркой этого хозяйства в 70-80-х годах была мама, Елизавета Степановна Куйбышева. Родной дядя Ирины, председатель волисполкома Иван Парфенович Вахмистров, входил в правление организованного с 1927 года в деревне Спичино колхоза, впоследствии вошедшего в состав совхоза «Батищевский».

Над рабочим столом Строгоновой висит заламинированный плакат, прослеживающий историю сельскохозяйственного предприятия, с которым связана ее крестьянская родословная.

Местом рождения Ириныстала Карелия, где довольно долго жили ее родители. В школьные годы она любила проводить каникулы у бабушки в деревне Спичино на Смоленщине. В 1988 году переехала на родину отца, в Сафоновский район.

В 1989-м вышла замуж за местного парня Игоря Строгонова, который вернулся после службы в армии. Молодожены обосновались в Николо-Погорелом. Муж стал трактористом в местном хозяйстве, жена работала сначала в столовой совхоза «Батищевский», а впоследствии – дояркой, телятницей, бригадиром животноводства, лаборантом.

У супругов родились сын и дочь. Как и многие сельские дети, Сергей и Наталья с детства приобщались к крестьянскому труду. Покормить скот, подоить коров, прополоть грядки, полить огород в засушливое время – все это делали сообща. Летом вместе отправлялись на сенокос. Если женская половина занималась созданием комфорта и чистоты, приготовлением еды, то мужчины брали на себя обязанности, требующие физических усилий, отвечали за ремонт техники. Сами оборудовали в доме коммунальные удобства.

Близкие не оставили мать одну и в тот период, когда она стала индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства, где первоначально насчитывалось 12 коров. На средства полученного в 2019 году гранта Ирина приобрела 22 коровы, сыроварню и участок земли. Было организовано два рабочих места – доярки и продавца – на ферме и в арендованном магазине. Последующие пять лет ежемесячно отчитывалась за использование государственных денег (сумма полученного гранта была довольно большой: два миллиона рублей).

Не только на первых порах, но и по сей день существенным подспорьем для главы КФХ служит помощь родных. Ферма с годами стала семейной: муж, Игорь Николаевич, взял на себя заботу о работе техники и механизмов. Сын Сергей может с утра поехать в Смоленск, когда требуется отвезти молоко на анализ, а по возвращении в Сафоново направляется на завод «Авангард», встает к станку. Сын с невесткой помогают отвезти продукцию на ярмарку в Смоленск, где молочка от фермера идет нарасхват.

Дочь Строгоновой Наталья выучилась на бухгалтера, за ней – оформление документации, подготовка финансовых отчетов. Она может также подоить коров, изготовить сливки, сметану, адыгейский сыр, масло сливочное. В минувшем году Наталья Строгонова-Иванова заключила соцконтракт, закупив на полученные средства еще одну буренку и корма.

Сейчас поголовье коров достигло 63-х. Последние четыре года Ирина работает с голштинской породой коров красно-пестрой масти. Заботливый уход и полноценное кормление животных с применением кормовых добавок с витаминами обеспечивают неуклонный рост молочных и мясных показателей, продуктивное долголетие.

– Витамины стоят дорого, но эти затраты оправданны, – говорит Ирина Анатольевна, демонстрируя табло с результатом последней из полученных партий молока: жирность – 4.0: белок – 3.7; плотность – 28.83.

В минувшем году удалось получить надой 5673 литра молока на одну корову. Не случайно по итогам сельскохозяйственного года Ирина Анатольевна была награждена Дипломом победителя, ее премировали в числе других лидеров АПК региона.

С годами удалось не только увеличить поголовье животных, но и закупить технику: первоначально тракторы были приобретены в местном агропредприятии, позже – в компании «Росагролизинг». Пришлось пойти и на расходы по закупке сеялки, грабель, косы, фронтального погрузчика КУН. В ближайшие четыре года предстоит погашать кредиты, предоставленные на закупку техники.

Сейчас в собственности Строгоновой находится 33 га земли, а всего обрабатывается 122 га. Клевером, тимофеевкой, овсом с викой засеяны поля в окрестностях Николо-Погорелого, многие из которых взяты в аренду.

– Кормов в прошлом году заготовили столько, что их хватит на два таких хозяйства, как наше. Излишки сена продаем, – рассказывает глава КФХ, попутно обходя свои «владения», наблюдая за приготовлением масла и сливок, за перекачиванием молока в подъехавший к ферме молоковоз.

Когда зашла речь о тружениках, Строгонова призналась: без них достижения хозяйства были бы невозможны.

Из Казулина в Николо-Погорелое приезжает осеменатор Наталья Атякшева, из Богдановщины – тракторист Александр Шалыгин, который занял второе место по результатам регионального конкурса на Дне пахаря в 2024 году. На ферме добросовестно трудятся сестры Елена и Татьяна Алексеевы, телятница Наталья Костенкова. Летом помогают в заготовке кормов местные трактористы – 70-летний Александр Иванович Макеев (он еще даст фору молодым!), а также братья Игорь и Андрей Степановы.

Молоко из Николо-Погорелого отправляют на смоленский комбинат «Роса», адыгейский сыр от Строгоновой используется для выпечки хлебобулочных изделий в пекарнях «Русский каравай».Продукция из Николо-Погорелого востребована и на региональной интернет-площадке «Фермыч», специализирующейся на доставке свежих продуктов от производителей по индивидуальным заказам. Молоко, сливки, сыр, масло, творог, произведенные в КФХ Строгоновой, можно приобрести также в местном магазине «Гавань» в деревне Николо-Погорелое.

Спрос на добротные натуральные фермерские продукты с каждым годом растет, а возможности для наращивания производства ограничены, о чем не утаивает моя собеседница: «Без поддержки государства, если сдавать молоко на переработку, хозяйство можно было уже закрывать. Сами посудите: за 1 литр молока нам платят 32 рубля, а солярка обходится в 70 рублей за литр. А ведь помнится, что за литр молока можно было купить три литра солярки. Как видите, арифметика складывается не в пользу развития производства сельхозпродукции. А между тем, требуются средства на приобретение коров, а также самой фермы».

Начальник отдела сельского хозяйства Светлана Казанова отмечает, что в регионе действуют меры поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Губернатор Василий Анохин считает эту сферу приоритетной. Уже в прошлом году пять фермеров Смоленщины смогли получить такую меру поддержки, как грант «Агростартап». Полученные средства можно использовать для закупки техники, семян, саженцев, скота, земли и разработки проектной документации. То есть на все, что поможет увеличить масштаб любимого дела.

Поскольку у Ирины Строгоновой есть желание и силы жить и трудиться в родном селе, производить больше качественных фермерских продуктов, хочется надеяться, что ее планы осуществятся. В этом заинтересована не только сама предприниматель, но и ее близкие, занятые в семейном бизнесе, потребители произведенной молочки и, конечно, специалисты, для которых будут созданы дополнительные рабочие места.

Татьяна ГЛЯШОВА

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