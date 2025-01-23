﻿В 2024 году Смоленская АЭС направила свыше 118 млн рублей на реализацию благотворительных и социально значимых проектов в Десногорске





В числе приоритетных направлений — развитие здравоохранения, капитальный ремонт учреждений образования, культуры и спорта, строительство дорог и благоустройство городских территорий.

«Системная поддержка важных направлений развития города, особое внимание созданию лучших условий для работы и жизни сотрудникам и членам их семей — крайне важны с точки зрения выполнения нашей основной миссии — безопасного и надежного производства электроэнергии, — уверен директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — В тесном взаимодействии атомная отрасль, региональные и муниципальные власти решают важные задачи по повышению качества жизни людей. И эта работа будет продолжаться».

При поддержке атомщиков решаются насущные вопросы улучшения качества медицинского обслуживания. Благодаря благотворительной помощи Смоленской АЭС обновленную детскую поликлинику оснастили специализированной мебелью для медкабинетов, холлов, создали комфортные зоны ожидания с мягкими диванами, столиками для рисования и телевизорами.

Во взрослой поликлинике капитально отремонтировали входную группу, закупили оборудование и мебель, для стационара приобрели хирургическое оборудование в операционный блок.

Большой объем помощи был направлен на благоустройство города и ремонт учреждений: обновление дорожных покрытий автомобильных дорог и пешеходных дорожек на придомовых территориях, приобретение коммунальной техники для уборки улиц и дорог, ремонт центральной площади в 3 микрорайоне, ремонт кровли ФОК «Десна», здания Десногорского энергетического колледжа.

Значимым событием в жизни Десногорска стало открытие общественного пространства «Атомпарк-2». Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. Строительство «Атомпарка-2» велось на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов, также были добавлены средства из бюджета Концерна «Росэнергоатом».

В парке благоустроены уютные локации со скамейками, современный скейт-парк, удобные беседки для барбекю, спортивные тренажёры, смонтированы освещение и подсветка.

«Новый «Атомпарк» станет популярным местом для активного отдыха, способствуя здоровому образу жизни и привлекая гостей в наш город. Это не только благоустройство, но и возможность для социальной активности, культурного обмена среди жителей», — считает Глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

В рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Смоленской области выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к садовым товариществам «Десна» и «Строитель», к земельным участкам для многодетных семей; отремонтированы детский сад «Ивушка», историко-краеведческий музей, фасад и кровля Центра культуры и молодежной политики, столовая школы № 1; разработана проектно-сметная документация для системы ливневой канализации, установлены камеры видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания и многое другое.

«Наша школа отпраздновала 50-летний юбилей, и замечательным подарком к этой дате стала обновленная столовая, — отмечает директор школы № 1 Юлия Михеева. — Теперь у ребят, учителей и работников появилось современное и комфортное пространство. Школьники с удовольствием посещают столовую, получают положительные эмоции и постигают правильную культуру питания».

Атомщики активно участвуют в благоустройстве самого почитаемого жителями города объекта — мемориала Курган Славы. На нем при поддержке Концерна «Росэнергоатом» продолжаются работы по наполнению музея Великой Отечественной войны под открытым небом новыми экспонатами, установке памятных знаков, недавно появился символичный арт-объект «Затухающие звезды». Построена часовня, продолжается работа по установке экспонатов военной техники времен войны.

Партнерство Росатома, региональных правительств и муниципальных властей создало широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения в регионах. Это большая и кропотливая работа дает очевидные результаты — дополнительные средства, что является хорошим подспорьем для местных бюджетов. Муниципальные власти, опираясь на общественный запрос, направляют выделенные в рамках соглашений средства на реализацию наиболее востребованных проектов.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС