Губернатор Василий Анохин посетил Академию профессионального образования

Без кадров, особенно молодых, нет будущего. Не будет ни инвестиций, ни инноваций, ни нормальной рождаемости, ни общего развития и движения вперёд. Чтобы обеспечить ключевую отрасль смоленской промышленности – машиностроение – квалифицированными работниками, создали профильный образовательно-производственный кластер.



Кластер объединил 5 учреждений СПО в Смоленске, Вяземском, Дорогобужском, Сафоновском районах и 16 крупных машиностроительных предприятий-работодателей. Последние участвуют в обучении студентов, активно подготавливая свои будущие кадры к работе на производстве.



По 16 образовательным программам кластера готовят: сварщиков, мастеров слесарных работ, электромонтёров, токарей и фрезеровщиков на станках ЧПУ, операторов этих станков, автоматизаторов производств, технологов машиностроения, специалистов по монтажу, обслуживанию и эксплуатации промышленного оборудования и других работников, востребованных в отрасли. Всего сейчас эти профессии и специальности получают более 560 студентов.



– На базе кластера сформированы условия и инфраструктура для получения качественного образования, – рассказал Василий Николаевич. – Так, создано 9 современных учебно-производственных зон для отработки и развития профессиональных навыков будущих работников предприятий. Кроме того, педагоги прошли переподготовку для работы со студентами по улучшенным программам обучения.На создание образовательно-производственного центра машиностроения направлено почти 153 млн руб. 100 млн руб. из них – это грант по федеральному проекту «Профессионалитет» Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», 16 млн руб. предоставлены Правительством области. Остальные средства выделены предприятиями-работодателями. Кроме создания учебно-производственных зон и переподготовки педагогов, в рамках реализации проекта был проведён основательный ремонт СмолАПО – базовой организации кластера.Благодарю главу Минпросвещения России Сергея Сергеевича Кравцова и наши машиностроительные предприятия за поддержку в создании кластера для подготовки важных для развития региона кадров.

