Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики неинфекционных заболеваний

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) – это болезни, имеющие продолжительное течение и развивающиеся под действием комбинации различных факторов, большая часть которых (50-55%) зависит от образа жизни человека, а потому развитие этих заболеваний в значительной степени предотвратимо.

Именно эти хронические патологии обеспечивают около двух третей от всех смертей и инвалидностей по Смоленской области, как и по России в целом. Последствия перенесенной коронавирусной инфекции также способствуют ежегодному приросту заболевших и умерших от причин, связанных с ХНИЗ.

Здоровый образ жизни может не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.