Хрустальный компас

В тринадцатый раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас» (далее — Премия). Эта престижная международная награда вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны, приумножение её национального достояния и интеллектуального богатства. Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества.

За двенадцать лет на соискание Премии выдвинуты авторы более 4300 проектов и уникальных достижений из 48 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-¬голосования, свои предпочтения выразили более 2,7 млн. человек.

Принять участие в Премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Заявки подаются в следующих номинациях:

— «научное достижение»;

— «просвещение»;

— «лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия;

— «лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;

— «путешествие и экспедиция»;

— «лучший проект СМИ, медиапроект»;

— «издание»;

— «фоторабота»;

— «гражданская позиция»;

— «лучший региональный проект»;

— «признание общественности».

Прием заявок открыт до 10 февраля 2025 года. Ознакомиться с Положением о Премии, описанием ее номинаций, сроками, порядком проведения конкурса и другой подробной информацией, а также подать заявку на участие в конкурсе на соискание Премии можно на сайте Премии www.rus-compass.ru.