Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина





Деловые встречи



На прошлой неделе Василий Анохин провёл ряд рабочих встреч и переговоров по различным направлениям экономики и социальной сферы региона.

Так, с начальником Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Александром Яхнюком договорились, что в наступившем году не будут сбавляться темпы совместного сотрудничества в вопросах развития дорожного хозяйства: «Реализуем проекты по обновлению больших участков автодорог федерального значения, а также запланировали выполнение работ по обследованию технического состояния ряда мостов с последующим их ремонтом».

Также губернатор встретился с руководителем Фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Фонд был создан по инициативе Президента Владимира Путина и обеспечивает детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями дорогостоящими лекарственными препаратами, лечением и средствами реабилитации. Сегодня «Круг добра» помогает 69-ти юным смолянам и с 2001 года на помощь ребятишкам нашей области направил более 1 млрд 400 млн рублей. «Обязательно продолжим это благое сотрудничество», — сказал Василий Анохин.



Обсудили итоги и планы совместной работы с председателем Общественной палаты области Денисом Пестуновым. Значительная часть мероприятий будет связана с празднованием Великой Победы. Благодаря взаимодействию палаты и Правительства выросла сфера социального предпринимательства, улучшилась инфраструктура поддержки общественных инициатив, повысилась устойчивость смоленских некоммерческих организаций. По динамике развития этого сектора регион занял третье место в стране.

Всесторонне поддерживать и привлекать к важной работе



Подготовку к юбилею Победы обсудили и на встрече с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей. «Сегодня в области их проживает чуть больше полутора тысяч, но несмотря на преклонный возраст многие активно включены в общественную жизнь региона, патриотическое воспитание молодёжи. Внимательно выслушал их пожелания, идеи, предложения. По всем будут даны соответствующие поручения и проведена необходимая работа», — акцентировал Василий Анохин.

Сейчас наша задача, по мнению главы региона, — всесторонне поддерживать и привлекать к важной работе бывших узников концлагерей: «К сожалению, наше поколение становится последним, которое может из первых уст услышать их истории». Для того, чтобы передать эти знания, активные участники региональной организации узников под руководством Зои Кузьминичны Кумерданк за прошлый год провели более 100 уроков мужества, беседовали с детьми на линейках в школах и вручениях паспортов граждан РФ.

Без молодых кадров — нет будущего



На базе Смоленской академии профессионального образования презентовали машиностроительный кластер. На его создание в рамках федерального проекта «Профессионалитет» направлено свыше 150 млн рублей.

Кластер объединил пять учреждений СПО в Смоленске, Вяземском, Дорогобужском, Сафоновском районах и 16 крупных машиностроительных предприятий-работодателей. Последние участвуют в обучении студентов, активно подготавливая свои будущие кадры к работе на производстве.

По 16 образовательным программам кластера готовят сварщиков, мастеров слесарных работ, электромонтёров, токарей и фрезеровщиков на станках ЧПУ, операторов этих станков, автоматизаторов производств, технологов машиностроения, специалистов по монтажу, обслуживанию и эксплуатации промышленного оборудования и других работников, востребованных в отрасли. Всего сейчас эти профессии и специальности получают более 560 студентов.

На базе кластера сформированы условия и инфраструктура для получения качественного образования. Так, создано 9 современных учебно-производственных зон для отработки и развития профессиональных навыков будущих работников предприятий. Кроме того, педагоги прошли переподготовку для работы со студентами по улучшенным программам обучения.

Без отрыва от производства



В рамках поручений Президента Владимира Путина ведется системная работа по подготовке профессиональных кадров для сферы государственного и муниципального управления. На прошлой неделе губернатор вручил дипломы о комплексной профессиональной переподготовке главам муниципальных округов. Образовательный процесс длился полгода в очно-заочном формате и был реализован Высшей школой экономики.

«Для нашей области вопрос повышения компетенций очень значим, так как в прошлом году мы проводили масштабную муниципальную реформу и нужно было помогать главам учиться работать в новых условиях. Кроме того, всем нам предстоит воплотить в жизнь масштабные программы развития опорных населённых пунктов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — прокомментировал Василий Анохин.

Елка желаний



В теплой атмосфере прошла встреча со смоленскими ребятами, чьи желания губернатор взялся выполнить в рамках доброй всероссийской акции «Ёлка желаний», организованной в этом году Движением Первых. Дети получили свои подарки, загаданные в преддверии Новогодних праздников.

На чаепитии в неформальной обстановке Василий Анохин обсудил с детьми их увлечения. «Почти все дети из семей наших защитников — участников специальной военной операции. Рад, что благодаря доброй акции смог исполнить их новогодние желания», — сказал глава региона, отметив, что подарки для ребятишек выбирал лично.

Кира Васильева