﻿Смоленская АЭС успешно прошла развивающую партнерскую проверку качества развития Производственной системы «Росатом» по направлению «Цифровое ПСР-предприятие»





Внедрение отечественных цифровых технологий — инструмент повышения эффективности процессов в атомной отрасли

В состав комиссии вошли специалисты Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом», ЧУ «Цифрум», АО «НИИ НПО «ЛУЧ», а также отраслевые и дивизиональные эксперты ПСР.

Они изучили и проанализировали цифровые ПСР-образцы: оперативное управление эксплуатацией энергоблока и обходы оборудования, паспортизация базы данных оборудования, прогнозирование и продажа на оптовом рынке электроэнергии и мощности, контроль качества и управления лабораторными работами, переработкой ЖРО.

Проверили работу по таким направлениям, как: применение цифровых технологий, электронный инфоцентр, цифровой двойник производства, активизация персонала (обучение, мотивация, коммуникация и др.), цифровые корпоративные функции (учет и отчетность, казначейство, управление закупочной деятельностью, управление персоналом).

«Для Смоленской АЭС цифровизация — это стратегическое направление развития. С помощью цифры нам удалось улучшить многие производственные процессы, снизить издержки, повысить эффективность. Модернизированный третий энергоблок атомной станции — доказательство того, как цифровые решения меняют производство, превращая его в современный высокотехнологичный процесс», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский на стартовом совещании.

По словам председателя комиссии, начальника отдела методологии и ценообразования Росатома Михаила Горбунова, развивающая партнерская проверка — это не только оценка достигнутого атомной станцией уровня развития, но и платформа для обмена лучшими практиками. «Наша команда готова поделиться опытом и предложить новые решения. Мы все работаем на одну цель — повышение эффективности и снижение себестоимости, что является ключевым приоритетом для нашей отрасли и страны», — отметил он.

По существующей методике Смоленской АЭС необходимо было защитить соответствие статусу «Бронзовый». Атомная станция продемонстрировала более высокие результаты, и в итоге по направлению «активизация персонала» удалось защитить статус «Золотой», по направлению «цифровые корпоративные функции» — «Серебряный».

Кроме того, экспертами были отмечены положительные практики. В ПСР-образце «Контроль качества и управления лабораторными работами. Переработка ЖРО» — это создание трех баз данных: учета и контроля химических реактивов и растворов, приборного парка лаборатории, учета и контроля средств индивидуальной защиты.

В цифровой корпоративной функции «Казначейство»: обеспечение синхронизации процесса еженедельного планирования скользящего прогноза ликвидности (СПЛ) с использованием средства автоматизации для снижения трудозатрат — макроса, позволяющего определять срок оплаты по договору в соответствии с установленными концерном «Росэнергоатом» платежными днями.

В продуктовых потоках — применение сквозных цифровых технологий: имитационное моделирование, вибродиагностика, интернет вещей — RFIT-метки и др.

В завершение проверки комиссия подчеркнула профессионализм, компетентность и вовлеченность персонала Смоленской АЭС, неформальное отношение к процессам ПСР, которое проявляется в том, что работа над внедрением улучшений в процессы видна не просто «на бумаге», а при фактическом выполнении производственных задач.

Первые шаги в направлении признания Смоленской АЭС цифровым ПСР-предприятием сделаны. В ближайшей перспективе предстоит продолжить работу по оптимизации процессов и их цифровизации: внедрению IT-продуктов в области эксплуатации и ремонта, в складском хозяйстве, создании электронного информационного центра, в других корпоративных функциях.

«Внедрение цифровых решений положительно влияет на работников предприятия. Мир меняется, и все понимают, что за этим будущее. Цифровизация как раз и нацелена на совершенствование процессов, на повышение уровня удовлетворенности пользователей», — уверен заместитель главного инженера Смоленской АЭС по инженерной поддержке Антон Чуканов.

По итогам РППК подписан Меморандум, включающий в себя ряд рекомендаций, которые станут для коллектива Смоленской АЭС планом действий на этот год. Окончательное решение о присвоении атомной станции статуса «Цифровое ПСР-предприятие» будет принято на Управляющем совете ПСР под председательством генерального директора Росатома Алексея Лихачева в апреле 2025 года.

Справка:

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС